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Скільки українців шукають роботу Латвії: оприлюднено дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки українців шукають роботу Латвії: оприлюднено дані
Латвія допомоагає українцям із пошуком роботи
фото із відкритих джерел

З початку повномасштабної війни в Україні понад 26 тисяч біженців звернулися до Держагентства зайнятості Латвії 

Після 24 лютого 2022 року за підтримкою до Державного агентства зайнятості (NVA) звернулося вже 26 106 українців, які залишили батьківщину через бойові дії та отримали у Латвії право на працевлаштування, повідомляє Латвійське телебачення, пише Lsm.

Співробітники NVA консультували громадян України, допомагали їм підшукати роботу та зв'язатися з роботодавцями, приймали та адміністрували заявки на здобуття роботи чи можливостей самозайнятості та на отримання допомоги з працевлаштування. Найактивніше серед послуг NVA українці використали можливості вивчати латиську мову та отримувати кар'єрні консультації. Із січня цього року одноразова допомога біженцям на працевлаштування чи самозайнятість збільшена до 700 євро.

Як зазначає видання, з метою допомоги українським громадянам знайти роботу в Латвії регулярно проводяться ярмарки вакансій спеціально для цієї категорії населення, і завдяки цим заходам роботу отримали багато сотень біженців.

Раніше йшлось про те, що потік українських біженців залишається помірним та стабільним, і в середньому щомісяця до Латвії знову прибуває 700-800 українців, повідомив заступник державного секретаря Міністерства внутрішніх справ (МВС) Яніс Бекманіс на заході щодо обміну досвідом прийому українських громадян у Латвії.

Трохи більше ніж 46 тис. українців зареєстровано для набуття статусу тимчасового захисту. Станом на 23 листопада 32,9 тис. українців зареєструвалися як активні у латвійських самоврядуваннях та звернулися за допомогою. З них 38% становлять чоловіки, 62% – жінки. Більшість із них зареєстровані у великих містах Латвії – Ризі, Лієпаї, Лудзе та Даугавпілсі. Також 2023 року із Реєстру фізичних осіб виключено 3,1 тис. записів про надання тимчасового захисту. Це означає, що українці повернулися до України чи знайшли притулок в іншій європейській країні.

Нагадаємо, Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоди про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів. Про це повідомив президент Латвійської Республіки Едгарс Рінкевичс під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським. Як відзначив Рінкевичс, Латвія й надалі продовжить надавати допомогу Україні. 

До слова, Латвія відправила в Україну 271 автомобіль, які конфіскувала у нетверезих водіїв. Загальна вартість автівок склала майже €1 млн. Латвійський уряд уже готує документи про передачу Україні ще 34 автомобілів, їх вартість – понад €160 тис. Відповідно до законів Латвії конфісковані транспортні засоби можуть бути безоплатно передані уряду України для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, повʼязаної з війною, та підтримки українського суспільства.  Машини в Україну доправляє ініціатива «Twitter-конвой» під керівництвом Рейніса Позняка.

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Теги: Латвія українці притулок населення робота праця біженці

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