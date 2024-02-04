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В Україні здорожчали молочні продукти, виробники зробили невтішний прогноз

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні здорожчали молочні продукти, виробники зробили невтішний прогноз
Молочка в Україні і далі дорожчатиме
фото з відкритих джерел

Проблема дефіциту молока-сировини в Україні не зникла

Протягом січня 2024 року в Україні здорожчали більшість молочних продуктів. Імовірно, ціни продовжать лізти догори і надалі. Про це свідчать результати моніторингу Асоціації виробників молока (АВМ).

Зазначається, що здорожчали кефір жирністю 2,5%, сметана жирністю 15%, сир кисломолочний жирністю 9%, вершкове масло жирністю від 72,5% до 73%.

Водночас здешевшали молоко пастеризоване, йогурт питний, сир «Маасдам» вітчизняного виробництва і майже не змінилися ціни на йогурт ложковий та сир «Голандський» порівняно з груднем 2023 року.

«Вірогідно подальше підвищення цін на кисломолочну продукцію, тверді та напівтверді сири, вершкове масло, оскільки проблема дефіциту молока-сировини в Україні нікуди не зникла. Незважаючи на те, що 2023 року молочно-товарні ферми вийшли за обсягами надоїв на довоєнні рівні, їх потужності все одно не вистачає щоби компенсувати різке скорочення виробництва молока в господарствах населення», – додали в Асоціації.

Нагадаємо, в Україні протягом 2024 року, ймовірно, зростатимуть ціни на деякі продукти харчування. Зокрема, йдеться про хліб та хлібобулочні вироби, кисломолочні й молочні продукти, а також м’ясні продукти. 

До слова, у січні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на домашнє та солоне сало. За даними сайту «Мінфін», ціни на солоне сало падають уже протягом кількох місяців. А з домашнім зовсім інша історія. Цей продукт є нестабільним у ціні протягом багатьох місяців. Вартість підвищується, потім різко падає і навпаки.

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Теги: Мінфін історія продукти харчування населення підвищення цін

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