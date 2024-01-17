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Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
Влада повинна визначити, як для захисту країни використати ресурс кожного українця
фото: Depositphotos

Шишкін переконує: не всіх треба гнати в окопи

Всі українці мають однакові обов’язки із захисту Батьківщини, але форми виконання обов’язку мають бути різними. Про це в інтерв’ю «Громадському» заявив колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін.

«Не треба писати купу нових законопроєктів про мобілізацію і знову передбачати в них шпаринки для уникнення служби: наприклад, 3 група інвалідності чи багатодітність, «вічне студентство» або взагалі ця ідіотська пропозиція відкупитися від служби, сплачуючи певну суму в бюджет. А втім, так само недоцільно й усіх забирати в окопи», – зазначив він.

За словами Шишкіна, влада повинна визначити, як використати ресурс кожного громадянина для захисту країни – відповідно до конституційного обов’язку. Він зауважив, що наразі не вдається узгодити потреби країни, що воює, з можливостями її громадян.

«Під мобілізацією ми чомусь розуміємо тільки одне: окопи. Але мобілізація має бути багатоаспектною: не лише для фронту, а й для тилу. Хтось має охороняти склади, працювати на військових підприємствах, розчищати завали після обстрілів, гасити пожежі, будувати фортифікаційні споруди, лікувати поранених, забезпечувати евакуацію людей тощо», – підкреслив екссуддя.

Віктор Шишкін нагадав, що людські ресурси й економічний потенціал РФ у рази більші, ніж українські. На його думку, не треба звільняти гуртом від мобілізації людей з інвалідністю, студентів, колишніх полонених чи людей, у родині яких уже є загиблі. Екссуддя переконаний, що треба мобілізувати такі категорії людей для виконання небойових завдань – роботи в тилу для потреб армії та громади, а також продумати диференційну оплату для різних видів мобілізованих.

До слова, колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін заявив, що для проведення мобілізації Україні не потрібно оголошувати війну. Він переконаний, що коли в контексті мобілізації говорять про оголошення чи неоголошення війни – це «спекуляція людей», які «самоусуваються від виконання своїх конституційних обов’язків» із захисту Батьківщини, передбачених статтями 17 і 65 Конституції.

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Теги: Віктор Шишкін українці мобілізація влада

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