Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі

Шишкін переконує: не всіх треба гнати в окопи

Всі українці мають однакові обов’язки із захисту Батьківщини, але форми виконання обов’язку мають бути різними. Про це в інтерв’ю «Громадському» заявив колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін.

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«Не треба писати купу нових законопроєктів про мобілізацію і знову передбачати в них шпаринки для уникнення служби: наприклад, 3 група інвалідності чи багатодітність, «вічне студентство» або взагалі ця ідіотська пропозиція відкупитися від служби, сплачуючи певну суму в бюджет. А втім, так само недоцільно й усіх забирати в окопи», – зазначив він.

За словами Шишкіна, влада повинна визначити, як використати ресурс кожного громадянина для захисту країни – відповідно до конституційного обов’язку. Він зауважив, що наразі не вдається узгодити потреби країни, що воює, з можливостями її громадян.

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«Під мобілізацією ми чомусь розуміємо тільки одне: окопи. Але мобілізація має бути багатоаспектною: не лише для фронту, а й для тилу. Хтось має охороняти склади, працювати на військових підприємствах, розчищати завали після обстрілів, гасити пожежі, будувати фортифікаційні споруди, лікувати поранених, забезпечувати евакуацію людей тощо», – підкреслив екссуддя.

Віктор Шишкін нагадав, що людські ресурси й економічний потенціал РФ у рази більші, ніж українські. На його думку, не треба звільняти гуртом від мобілізації людей з інвалідністю, студентів, колишніх полонених чи людей, у родині яких уже є загиблі. Екссуддя переконаний, що треба мобілізувати такі категорії людей для виконання небойових завдань – роботи в тилу для потреб армії та громади, а також продумати диференційну оплату для різних видів мобілізованих.

До слова, колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін заявив, що для проведення мобілізації Україні не потрібно оголошувати війну. Він переконаний, що коли в контексті мобілізації говорять про оголошення чи неоголошення війни – це «спекуляція людей», які «самоусуваються від виконання своїх конституційних обов’язків» із захисту Батьківщини, передбачених статтями 17 і 65 Конституції.