Цьогоріч вартість продуктів, які найчастіше купують українці, може зрости

Загалом ціни на українські продукти залишатимуться на досить стабільному рівні

Цьогоріч передумов для зниження вартості найпопулярніших продуктів серед українців немає

В Україні протягом 2024 року, ймовірно, зростатимуть ціни на деякі продукти харчування. Зокрема, йдеться про хліб та хлібобулочні вироби, кисломолочні й молочні продукти, а також м’ясні продукти. Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

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За словами Пендзина, цьогоріч передумов для зниження вартості вищеперелічених продуктів немає.

Своєю чергою вартість яєць залежатиме від ситуації з логістикою на кордоні України та Польщі. Вони можуть навіть знизитися в ціні. Тобто якщо вітчизняні виробники не зможуть продавати яйця за кордон, то вартість піде до низу.

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Загалом ціни на українські продукти залишатимуться на досить стабільному рівні, підкреслив фахівець. А ось вартість імпорту буде прив'язана до двох головних факторів – стійкості української гривні та ситуації на кордонах України, де продовжується блокада вантажних пунктів пропуску.

Як змінилися ціни на продукти у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні найбільше подорожчали картопля (+64,5%), яблука (+35,4%) та яловичина (+19,9%). При цьому зменшилася вартість гречки (-59,2%), цибулі (-50,7%) та моркви (-48,9%).

За даними Держстату, крім м'яса та фруктів здорожчала ще низка продуктів. Зокрема:

масло – на 9,9%;

молоко – на 9,7%;

сир та творог – на 7,5%;

хліб – на 7%;

риба та продукти з риби – на 4,1%;

овочі – на 3%.

Водночас на низку продуктів ціни знизились. Зокрема, окрім соняшникової олії, значно здешевшали яйця – на 9,5%.

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На цукор ціни знизились 5,8%. А крім того:

на хлібопродукти – на 2,8%;

на макаронні вироби – 0,3%.

До слова, у січні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на домашнє та солоне сало. За даними сайту «Мінфін», ціни на солоне сало падають уже протягом кількох місяців. А з домашнім зовсім інша історія. Цей продукт є нестабільним у ціні протягом багатьох місяців. Вартість підвищується, потім різко падає і навпаки.