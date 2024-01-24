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Цьогоріч вартість продуктів, які найчастіше купують українці, може зрости

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Цьогоріч вартість продуктів, які найчастіше купують українці, може зрости
Загалом ціни на українські продукти залишатимуться на досить стабільному рівні
фото з відкритих джерел

Цьогоріч передумов для зниження вартості найпопулярніших продуктів серед українців немає

В Україні протягом 2024 року, ймовірно, зростатимуть ціни на деякі продукти харчування. Зокрема, йдеться про хліб та хлібобулочні вироби, кисломолочні й молочні продукти, а також м’ясні продукти. Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

За словами Пендзина, цьогоріч передумов для зниження вартості вищеперелічених продуктів немає.

Своєю чергою вартість яєць залежатиме від ситуації з логістикою на кордоні України та Польщі. Вони можуть навіть знизитися в ціні. Тобто якщо вітчизняні виробники не зможуть продавати яйця за кордон, то вартість піде до низу.

Загалом ціни на українські продукти залишатимуться на досить стабільному рівні, підкреслив фахівець. А ось вартість імпорту буде прив'язана до двох головних факторів – стійкості української гривні та ситуації на кордонах України, де продовжується блокада вантажних пунктів пропуску.

Як змінилися ціни на продукти у 2023 році

За підсумками 2023 року в Україні найбільше подорожчали картопля (+64,5%), яблука (+35,4%) та яловичина (+19,9%). При цьому зменшилася вартість гречки (-59,2%), цибулі (-50,7%) та моркви (-48,9%).

За даними Держстату, крім м'яса та фруктів здорожчала ще низка продуктів. Зокрема:

  • масло – на 9,9%;
  • молоко – на 9,7%;
  • сир та творог – на 7,5%;
  • хліб – на 7%;
  • риба та продукти з риби – на 4,1%;
  • овочі – на 3%.

Водночас на низку продуктів ціни знизились. Зокрема, окрім соняшникової олії, значно здешевшали яйця – на 9,5%.

На цукор ціни знизились 5,8%. А крім того:

  • на хлібопродукти – на 2,8%;
  • на макаронні вироби – 0,3%.

До слова, у січні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на домашнє та солоне сало. За даними сайту «Мінфін», ціни на солоне сало падають уже протягом кількох місяців. А з домашнім зовсім інша історія. Цей продукт є нестабільним у ціні протягом багатьох місяців. Вартість підвищується, потім різко падає і навпаки.

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Теги: ціни продукти м'ясо українці

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