Як змінився рівень довіри до президента та міністрів – опитування

Майже 70% українців продовжують довіряти Зеленському

Станом на січень українці продовжували довіряти найбільше президенту Володимиру Зеленському, голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму, Сергію Притулі та очільнику МЗС Дмитру Кулебі. Про це свідчать дані із опитування «Центру Разумкова».

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За даними опитування, довіра до Зеленського складає 69%, Кіма 58%, до Притули 54% і до Кулеби (50%).

Прикметно, що рівень довіри до президента України у 2021 році був досить низьким: 32%.

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Більшість опитаних висловили недовіру лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко (80,5%), Олексію Арестовичу (79%), голові депутатської групи «Платформа за життя і мир» Юрію Бойку (78%), лідеру партії «Європейська солідарність» Петру Порошенку (70%), народній депутатці Мар′яні Безуглій (66%), голові фракції «Слуга народу» Давиду Арахамії (58%), а також голові ОП Андрію Єрмаку (55,5%), та голові ВРУ Руслану Стефанчуку (50,5%).

Також частіше респонденти висловлювали довіру, ніж недовіру, до радника голову ОП Михайла Подоляка (відповідно 44% і 32%), голови СБУ Василя Малюка (відповідно 40% і 22%), міністра оборони Рустема Умєрова (відповідно 33% і 27%), голови МВС Ігоря Клименка (відповідно 28% і 23%).

Також за наведими даними, 38% українців не знають голову МВС – Ігоря Клименка, це найвищий показник в опитуванні.

фото: Центр Разумкова

На думку громадян, найкраще влада справляється з вирішенням таких завдань:

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ліквідація наслідків ударів по енергетичних об'єктах (78,5% відповіли, що вона «дуже добре» або «скоріше, добре» з цим справляється);

забезпечення функціонування інфраструктури (комунальних служб, роботи транспорту, магазинів, забезпечення продовольством під час війни (78%);

забезпечення зовнішньополітичної підтримки України (68%);

допомога біженцям (63%);

забезпечення обороноздатності країни (62%).

Нагадаємо, опитування показало, як українці ставляться до поляків, євреїв та російськомовних. Найгірше в Україні ставляться до жителів Росії та Білорусі.

Стало відомо, як змінилася підтримка українських біженців у Естонії. Естонія провела опитування щодо підтримки біженців з України у суспільстві.