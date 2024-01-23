Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Російські експерти переконані, що причиною скорочення населення країни-агресорки є міста

Росіян пропонують виселити з мегаполісів у невеликі поселення з малоповерховою забудовою. Таким чином російські експерти хочуть вирішити демографічну проблему і підвищити народжуваність.

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«Місця в Росії багато, і там, далеко від міської суєти, але поряд з батьками та родичами, росіяни повернуться до традиційних цінностей і сім'ї стануть багатодітними», – заявив професор Андрій Мілехін.

На думку Мілехіна, збільшенню кількості багатодітних сімей заважають міста. Він заявив, що через щільну забудову там дефіцит «квадратних метрів на людину».

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«Саме щільність населення, устрій та темп життя у містах з'явилися однією з причин демографічного переходу та спаду народжуваності. Фактично новий суспільний устрій знищив інститут багатопоколінської сім'ї, яка тисячоліттями вирішувала виховні, соціальні та економічні проблеми дітей, молодих батьків та старих людей», – переконаний демограф.

Мілехін зазначив, що росіянам необхідно замислитися над «стратегічною деурбанізацією». На його думку, треба розширити будівництво малоповерхових і приватних будинків на позаміських територіях та стимулювати їх придбання великими сім'ями.

Зазначається, що демографічна ситуація у Росії близька до катастрофи – низхідний тренд посилився війною, еміграцією та скороченням міграційного припливу. Населення країни швидко скорочується: Росстат прогнозує, що до 2030 року воно скоротиться на 3,2 млн осіб і складе 143,26 млн. Це базовий прогноз, а за песимістичним населення РФ найближчі два десятиліття вимиратиме із середньою швидкістю понад 800 тис людей на рік.

Як раніше повідомлялося, РФ за останні три роки внаслідок війни, хвороб та еміграції країна втратила приблизно на 2 млн більше людей, ніж зазвичай. Зокрема, скоротилася тривалість життя російських чоловіків. До того ж кількість росіян, народжених у квітні 2022 року, була не більшою, ніж у місяці гітлерівської окупації.