Перекази українців з-за кордону скорочуються: Нацбанк показав цифри

На минулий рік Нацбанк очікував зростання переказів до $16 млрд, але прогноз виявився помилковим

Зменшення обсягів грошових переказів з-за кордону фіксується з 2022 року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав $11,568 млрд, що на 7,8% менше, ніж роком раніше ($12,543 млрд). Про це свідчать дані Національного банку України.

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За даними Нацбанку, у грудні минулого року сума переказів становила $1,040 млрд, що на 6,1% менше, ніж у грудні 2022 року ($1,107 млрд). У розрахунках враховувалися як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Варто додати, що на початку 2023 року заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук прогнозував збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну. «Ми вважаємо, що у 2023 році українці будуть активно працевлаштовуватися і матимуть змогу відправляти частину коштів в Україну», – заявив він тоді та спрогнозував річне зростання переказів до $16 млрд.

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Як раніше повідомлялося, Кабмін розширив допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема йдеться про родини, які повернулись з-за кордону. Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим.

Нагадуємо, нова Національна стратегія доходів України не містить норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Міністерство фінансів наголосило, що в тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи».