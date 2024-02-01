Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Перекази українців з-за кордону скорочуються: Нацбанк показав цифри

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Перекази українців з-за кордону скорочуються: Нацбанк показав цифри
На минулий рік Нацбанк очікував зростання переказів до $16 млрд, але прогноз виявився помилковим
фото: pinterest

Зменшення обсягів грошових переказів з-за кордону фіксується з 2022 року

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за 2023 рік склав $11,568 млрд, що на 7,8% менше, ніж роком раніше ($12,543 млрд). Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними Нацбанку, у грудні минулого року сума переказів становила $1,040 млрд, що на 6,1% менше, ніж у грудні 2022 року ($1,107 млрд). У розрахунках враховувалися як формальні, так і неформальні канали переказу грошей в Україну.

Перекази українців з-за кордону скорочуються: Нацбанк показав цифри фото 1

Варто додати, що на початку 2023 року заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук прогнозував збільшення надходжень від трудових мігрантів в Україну. «Ми вважаємо, що у 2023 році українці будуть активно працевлаштовуватися і матимуть змогу відправляти частину коштів в Україну», – заявив він тоді та спрогнозував річне зростання переказів до $16 млрд.

Як раніше повідомлялося, Кабмін розширив допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Зокрема йдеться про родини, які повернулись з-за кордону. Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим.

Нагадуємо, нова Національна стратегія доходів України не містить норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Міністерство фінансів наголосило, що в тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи». 

Читайте також:

Теги: гроші Нацбанк українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Художник Володимир Таран – автор значної кількості українських монет та купюр
Володимир Таран: Шевченка на 100 гривнях омолодили, бо так він нібито схожий на Ющенка Інтерв’ю
7 сiчня, 12:00
Майже 23% респондентів вважають, що правоохоронці повинні перевірити кожного нардепа на факт держзради
Як потрібно діяти стосовно депутатів із проросійських партій: українці дали відповідь
3 сiчня, 11:55
Угода зі Світовим банком передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог
Чи вистачить в держави коштів на соціальні виплати – відповідь Кабміну
11 сiчня, 22:00
На борту Tallink Isabelle раніше жили 900 українських біженців
Пором, на якому жили українські біженці у Естонії, змінив призначення
8 сiчня, 13:13
Новина про податок завірусилася після оприлюднення стратегічного плану податківців
Податок 18% на банківські перекази: Гетманцев поставив крапку у обговореннях
19 сiчня, 13:47
Закон, який підписав Байден, передбачає асигнування на 2024 фінансовий рік у двоетапному форматі – до 1 та 8 березня
Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США
19 сiчня, 21:51
Гранді каже, більшість українців хочуть повернутися, і їм потрібні відповідні умови
Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців
30 сiчня, 16:48
У грудні Угорщина заблокувала виділення фінансування Україні на саміті у Брюсселі
Президент Латвії повідомив, коли лідери ЄС схвалять допомогу Україні, яку блокував Орбан
26 сiчня, 13:02
Три основні донори розмір допомоги Україні ще не визначали
ООН попередила Україну про уповільнення надання допомоги
26 сiчня, 14:34

Особисті фінанси

Перекази українців з-за кордону скорочуються: Нацбанк показав цифри
Перекази українців з-за кордону скорочуються: Нацбанк показав цифри
Умєров оприлюднив декларацію про доходи
Умєров оприлюднив декларацію про доходи
Чи очікувати на збільшення пенсій у лютому: деталі
Чи очікувати на збільшення пенсій у лютому: деталі
Відключення боржників та нова послуга у платіжках: що зміниться з 1 лютого
Відключення боржників та нова послуга у платіжках: що зміниться з 1 лютого
Чиї декларації за 2021-2022 роки перевіряються першими: НАЗК змінило підхід
Чиї декларації за 2021-2022 роки перевіряються першими: НАЗК змінило підхід
Уряд розширив допомогу для ВПО: які категорії її отримають
Уряд розширив допомогу для ВПО: які категорії її отримають

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста
45K
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
32K
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
12K
Патріарх Кирило нагородив митрополита Московської церкви в Україні
8943
Чи дійсно законопроєкт про допомогу Україні провалився? Білий дім зробив заяву
7638
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК

Новини

Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Сьогодні, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua