Українці можуть отримати нову грошову допомогу у 4500 грн
Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів
Деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати «базову соціальну допомогу», розмір якої варіюється залежно від того, до якої групи належить особа. Про це йдеться у постанові Кабміну.
«Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів», – йдеться у матеріалі.
Згідно з проєктом постанови, додаткові виплати будуть доступні для таких категорій громадян:
- малозабезпечені родини
- багатодітні сім'ї
- самотні матері
- внутрішньо переміщені особи (переселенці)
- особи з інвалідністю
- родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцеперебування невідоме
- громадяни, які не мають права на пенсію
Розподіл допомоги відбуватиметься за таким принципом:
- 100% базової величини (4 500 грн) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем
- 70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини
Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива в Україні від Агентства ООН у справах біженців. Гроші почали отримувати мешканці прифронтових територій восьми регіонів. Громадянам виплатять одноразову допомогу у 21 тис. гривень на купівлю твердого побутового палива.
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