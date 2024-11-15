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Українці можуть отримати нову грошову допомогу у 4500 грн

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Українці можуть отримати нову грошову допомогу у 4500 грн
Україні отримають нову грошову допомогу
фото з відкритих джерел

Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів

Деякі категорії українців, зокрема і пенсіонери, можуть отримати «базову соціальну допомогу», розмір якої варіюється залежно від того, до якої групи належить особа.  Про це йдеться у постанові Кабміну.

«Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів», – йдеться у матеріалі.

Згідно з проєктом постанови, додаткові виплати будуть доступні для таких категорій громадян:

  • малозабезпечені родини
  • багатодітні сім'ї
  • самотні матері
  • внутрішньо переміщені особи (переселенці)
  • особи з інвалідністю
  • родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцеперебування невідоме
  • громадяни, які не мають права на пенсію

Розподіл допомоги відбуватиметься за таким принципом:

  • 100% базової величини (4 500 грн) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем
  • 70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило про старт виплат на купівлю твердого палива в Україні від Агентства ООН у справах біженців. Гроші почали отримувати мешканці прифронтових територій восьми регіонів. Громадянам виплатять одноразову допомогу у 21 тис. гривень на купівлю твердого побутового палива.

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Теги: гроші переселенці пенсіонери

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