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РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи

Степан Гафтко
glavcom.ua
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РФ повинна виплатити репарації за нанесену шкоду українській культурі – Рада Європи
РФ повинна заплатити за нанесену шкоді українській культурі
фото з відкритих джерел

Росія нанесла значну шкоду на історичну, культурну та релігійну спадщину українців

Рада Європи в Страсбурзі визнала знищення культурної спадщини в Україні під час повномасштабної війни з боку РФ як порушення норм міжнародного гуманітарного права. Як зазначили в Раді, Конгрес місцевих і регіональних влад прийняв декларацію щодо руйнування української культурної спадщини. Про це повідомила пресслужба Ради Європи. 

Конгрес засудив повномасштабне вторгнення і підтвердив свою «непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».

Учасники конгресу зазначили, що з початку російського вторгнення було пошкоджено або знищено понад тисячу культурних об'єктів.

Автори декларації висловили впевненість, що «атаки на культурні об'єкти та їхнє розграбування» є частиною систематичної політики РФ, спрямованої на знищення історичної та культурної ідентичності України. Вони підкреслили, що такі дії відповідають геноцидним намірам Росії.

Декларація наголошує, що Російська Федерація повинна виплатити компенсації за завдану шкоду історичній, культурній і релігійній спадщині. У цьому контексті українські місцеві та регіональні органи влади мають відігравати ключову роль у сприянні роботі Реєстру збитків і подачі претензій до нього в межах своїх повноважень.

Конгрес також закликав держави-члени підписати й ратифікувати Рамкову конвенцію Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства (Конвенцію Фаро) і Конвенцію Ради Європи щодо злочинів проти культурних цінностей (Конвенцію Нікосії). Він також наголосив на необхідності підвищення обізнаності щодо викрадених і пограбованих українських культурних цінностей, зокрема з тимчасово окупованого Криму, та активізації зусиль для їх повернення в Україну.

За період з 24 лютого 2022 року до 25 травня 2024 року російські окупанти знищили або пошкодили 1080 об'єктів культурної спадщини, з яких 121 національного значення, 879 місцевого і 80 нещодавно виявлених.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські».

До слова, кожен п’ятий культурний діяч, який виїжджає за кордон з дозволом міністерства, не повертається. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

 

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Теги: окупанти міністр окуповані території кордон 24 лютого репарації росіяни Микола Точицький

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