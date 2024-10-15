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Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Слідство знайшло у голови хмельницького МСЕК мільйони у польських банках
Із 7 жовтня посадовиця Тетяна Крупа утримується під вартою, розгляд апеляційної скарги призначено на 17 жовтня
фото: Офіс генпрокурора

Слідство зафіксувало: у жовтні 2022 року Тетяна Крупа поклала $590 тис. на рахунок Bank Polska

У кримінальному провадженні за підозрою голові Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) і депутату облради Тетяні Крупі (стаття 368-5 Кримінального кодексу «Незаконне збагачення») з’явилися нові подробиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані судового реєстру.

У повному тексті ухвали Печерського райсуду щодо арешту посадовиці зазначено про солідні заощадження сім’ї Крупи, які лежали у закордонних банках і не були відображені в електронній декларації за 2023 рік. Ідеться про $590 тис. (або 21,5 млн грн за курсом НБУ на час операції), які Тетяна Крупа перерахувала на рахунок польського банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Квитанцію про фінансову операцію від 26 жовтня 2022 року було знайдено слідчими ДБР під час обшуку квартири голови МСЕК на початку жовтня 2024 року.

Крім цього, правоохоронці стверджують: чоловік підозрюваної Володимир Крупа також зберігав кошти у польських банках. Всього нараховано 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Глава сім’ї теж не вніс до декларації дружини перелічені кошти.

В цілому, за версією слідства, голова МСЕК Тетяна Крупа має пояснити походження близько 137 млн грн ($3,17 млн, 135,2 тис. євро і 1,19 млн грн), які виявлено у квартирі посадовиці, але не відображено у її декларації.

Окремо досудове розслідування досі не дає відповіді, кому належать гроші, вилучені на робочому місці голови МСЕК. Ідеться про $93 тис. і 2 тис. євро.

Також за місцем проживання підозрюваної силовики натрапили на розписку від 4 вересня, на якій стоїть підпис одного із забудовників Хмельницького. У ній сказано про продаж об’єкту нерухомості вартістю $430 тис. (Не до кінця зрозуміло, хто є покупцем, що це за нерухомість і хто у кого позичав гроші – «Главком»).

Наразі сторона захисту оскаржує ухвалу про взяття під варту Тетяни Крупи. Розгляд відбудеться 17 жовтня в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, коментуючи ситуацію з викриттям Крупи, заявив, що його вражають масштаби цинізму.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн. Якщо підозрювана внесе відповідний розмір застави, на неї покладається ряд обов’язків:

  • прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;
  • не відлучатися з Хмельницького без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • заборонено відвідувати адмінбудівлю «Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи» та утриматися від спілкування із працівниками «Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи» та особами, які зверталися для проведення експертизи;
  • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

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Теги: Хмельниччина корупція в Україні медицина війна Офіс Генерального прокурора гроші ДБР

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