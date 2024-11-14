Шахраї вигадали нову схему обману родичів полонених українців

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими нагадує, що довіряти слід лише інформації, розміщеній на офіційних ресурсах

Шахраї розробили нову схему, за допомогою якої виманюють гроші у сімей полонених та зниклих безвісти. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Суть схеми така: родичам пропонують зв'язатися із шахраями нібито для внесення прізвища полоненого до списку для обміну. Якщо людина погоджується, їй надають «офіційний рахунок», за яким потрібно заплатити чималі кошти за нібито допомогу у поверненні військового додому.

Як доказ «офіційності» своїх дій шахраї надсилають посилання на сайти реальних організацій, до яких не мають жодного відношення.

У Координаційному штабі нагадали, що довіряти слід лише інформації, розміщеній на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, у мережі шахраї поширюють посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави. Так, українські банки почали надсилати клієнтам інформаційні повідомлення з попередженнями. Один із банків закликав не довіряти подібним повідомленням й у жодному разі не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити на сумнівних сайтах дані своїх карток.

До слова, у Києві злочинна група на чолі з приватним нотаріусом привласнили понад 1 млн грн з рахунків померлих громадян. Про це повідомляє пресслужба поліції. До складу групи, окрім організаторки схеми, входило двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років. Зокрема, у 2022 році вони ошукали 30-річну киянку, якій надали підроблену відповідь з банку нібито про те, що на рахунку її батька замість близько 860 тис. гривень зберігається трохи більше 100 гривень. За аналогічною схемою вони ошукали жінку, яка не отримала понад 180 тис. гривень грошей її покійного сина.