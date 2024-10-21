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Аудит критичних підприємств та бронювання мають проводитися одночасно – Салій

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Аудит критичних підприємств та бронювання мають проводитися одночасно – Салій
Експерт підкреслив: аудит підприємств, стратегічність яких викликає питання, можна проводити без зупинки процесу бронювання
ілюстративне фото: Depositphotos

Асоціація виробників будматеріалів закликала уряд відновити бронювання: під загрозою створення захисних споруд на лінії зіткнення

Будівельна галузь вже зараз відчуває гостру нестачу працівників, і це становить загрозу для економіки та оборони України. Зупинка бронювання, яку ініціювала влада, може загострити цю проблему ще більше, тому потрібно відновити механізм захисту критично важливих працівників. З таким закликом виступив на прес-конференції президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій. 

«Ви думаєте, що ось, держава дасть гроші, і будівельні комбінати відразу виконають замовлення на оборонні споруди. А я хочу сказати наступне: якщо на будівельному комбінаті середня чисельність була 245-275 працівників, це і з жінками, і з пенсіонерами, то зараз залишилося 45.

І якщо цим 45 працівникам дати замовлення на 3 тисячі, наприклад, «зубів дракона», то вони його просто фізично не виконають! У нас вже зараз відчувається нестача робітників на виконання оборонних замовлень», – наголосив Салій.

Він підкреслив: аудит підприємств, стратегічність яких викликає питання, можна проводити без зупинки процесу бронювання, яке загрожує масштабною кризою економіці і обороні. Зараз Україна активно розвивається у напрямку цифровізації, тож можливим шляхом вирішення цього питання може бути створення реєстру критичних підприємств – на прикладі системи «Резерв+».

«У нас є ціле міністерство по цифровізації. Тож цифровізуйте ці процеси. Повідомляйте офіційно керівників і власників підприємств про їхній статус. Вони не повинні заходити в «Дію» і грати, як в казино. Бронювання має бути принаймні на рік зрозумілим для керівника підприємства. І тоді підприємство буде визначатися як критичне, базуючись не на рішенні конкретного чиновника, ТЦК або адміністрації, а на всім зрозумілих речах. Тоді дійсно держава буде партнером бізнесу, а бізнес буде знати, як бути партнером держави», – наголосив Салій.

Раніше у Європейській бізнес асоціації (EBA) також закликали уряд якомога швидше відновити бронювання, адже зупинка цього процесу стала критичною проблемою для бізнесу, яка може призвести до закриття підприємств.

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Теги: гроші бізнес держава Україна аудит бронювання від мобілізації

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