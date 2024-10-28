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Наживалися на померлих громадянах: столична приватна нотаріус організувала шахрайську схему

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Наживалися на померлих громадянах: столична приватна нотаріус організувала шахрайську схему
Спільники підробляли свідоцтва про право на спадщину й таким чином заволоділи грошима
фото: пресслужба поліції

До складу групи, окрім організаторки схеми, входило двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років

У Києві злочинна група на чолі з приватним нотаріусом привласнили понад 1 млн грн з рахунків померлих громадян. Про це повідомляє пресслужба поліції.

До складу групи, окрім організаторки схеми, входило двоє чоловіків та жінка віком від 40 до 43 років.

Наживалися на померлих громадянах: столична приватна нотаріус організувала шахрайську схему фото 1

«Дізнавшись від законних спадкоємців інформацію про те, що на банківських рахунках їх покійних родичів зберігаються гроші, спільники підробляли свідоцтва про право на спадщину й таким чином заволоділи грошима», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2022 році вони ошукали 30-річну киянку, якій надали підроблену відповідь з банку нібито про те, що на рахунку її батька замість близько 860 тис. гривень зберігається трохи більше 100 гривень. За аналогічною схемою вони ошукали жінку, яка не отримала понад 180 тис. гривень грошей її покійного сина.

Наживалися на померлих громадянах: столична приватна нотаріус організувала шахрайську схему фото 2

Раніше повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру 31-річному одеситу, який у складі злочинної групи ошукав у Києві двох пенсіонерів за схемою «ваш родич потрапив у халепу».

Теги: шахрайство гроші поліція

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