«Надто мало і пізно»: Помпео оцінив допомогу США Україні

Помпео: допомога США Україні надто повільна і запізніла через Байдена

Військова допомога Україні від США має надто повільний і стриманий характер, вважає колишній держсекретар Майк Помпео. Він звинуватив у цьому нинішнього президента США Джо Байдена, який нібито «розтратив» виділені Києву гроші, пише журнал Time.

«Занадто повільно, надто мало, надто пізно, надто стримано», – сказав Помпео.

Зазначається, що Вашингтон із війни Росії став на бік України – у результаті з цього моменту на підтримку Києва було виділено великі кошти. На думку Помпео, через безграмотну політику Байдена цього все одно не вистачило.

«Сподіваюся, ми виберемо правильну стратегію. Хоча Конгрес США схвалив понад $174 мільярди допомоги Україні з початку вторгнення, «президент Байден її розтратив», – додав Помпео.

Колишній держсекретар може увійти до складу нової адміністрації Білого дому Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США. Він також вважає, що санкції проти Росії потрібно посилити, а Україні дозволити використовувати як американську, так і європейську зброю для завдання ударів углиб РФ.

«Враховуючи різноманіття поглядів в орбіті Трампа та відсутність стратегії припинення війни в Україні, росіяни, швидше за все, чекатимуть і побачать, на що пристане нова адміністрація в цьому питанні. Вони не поспішатимуть укладати угоди (з Україною – «Главком»)», – роблять висновок журналісти Time.

Нагадаємо, Пентагон має намір використати всі доступні для підтримки України кошти до кінця президентського терміну Джо Байдена – до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Про це із посиланням заявила під час брифінгу заступниця речника американського оборонного відомства Сабріна Сінгх