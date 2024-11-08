Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку
НБУ прогнозує, що наприкінці 2024 року номінальна зарплата зросте на 21%, реальна – на 14%
фото з відкритих джерел

Дефіцит кадрів на ринку праці продовжує підживлювати зростання зарплат

Реальна зарплата (з урахування інфляції) в Україні зросте на 14% та перевищить свій довоєнний рівень. Це станеться вже наприкінці поточного року.  Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за жовтень 2024 року.

Дефіцит кадрів на ринку праці продовжує підживлювати зростання зарплат. Так, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6%, номінальні – на 22,1%. Високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі. Утім, як зазначає Нацбанк, посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу. Раніше ж НБУ очікував, що реальна зарплата перевищить довоєнний рівень у 2025 році.

Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що наприкінці 2024 року номінальна зарплата зросте на 21% (попередній прогноз – 16,1%), реальна – на 14% (попередній прогноз – 9,7%).

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна – на 6,5 %, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,9%, реальна – на 2,9%.

Нагадаємо, 31 жовтня у першому читанні прийнято проєкт закону про Держбюджет на 2025 рік. За ним розмір мінімальної зарплати з 1 січня становитиме 8 тис. грн. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на весь 2025 рік планують залишити на рівні 3 028 грн.

До слова, збільшення мінімальної зарплати у 2025 році навіть на 100 грн може серйозно вдарити по бюджету. Як заявила очільниця комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа, прожитковий мінімум не можуть підняти до фактичного рівня, оскільки до нього прив'язано багато виплат, а соціальні стандарти можуть бути переглянуті тільки в разі зростання ВВП. 

В Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року, порівняно з серпнем минулого року, зросла на 18,9% – до 19 674 грн. А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% – до 20 503 грн.

Читайте також:

Теги: зарплата зарплатня Нацбанк гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір виплат при народженні дитини в Україні не переглядали з 2014 року
Нардеп ініціює збільшення виплат при народженні дитини
Вчора, 10:41
У листопаді розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН
В Україні з листопада зросли пенсії: що відомо
5 листопада, 05:00
Привласнила гроші для військового: директорка благодійної організації піде під суд
Привласнила гроші для військового: директорка благодійної організації піде під суд
4 листопада, 16:49
Тисячу гривень від держави Мінекономіки пропонує пожертвувати на армію
Мінекономіки підказало українцям, як можна витратити «тисячу від Зеленського»
3 листопада, 16:47
Керівниця Хмельницького МСЕК Крупа та голова МСЕК Вінниччини Даниленко виявилися найбагатшими серед своїх колег, які очолюють чи очолювали обласні МСЕКи
Більшість – офіційні мільйонери. Оприлюднено рейтинг декларацій голів обласних МСЕК
24 жовтня, 19:10
Протягом 2024 року голова МСЕК Вінниччини Юлія Даниленко дарувала мільйони невідомій особі
Сім’я голови МСЕК Вінниччини отримує доходи від фірми російського бізнесмена Григоришина
24 жовтня, 16:16
Стало відомо, скільки можна заробити грошей у Німеччині
Скільки заробляють фахівці у Німеччині: оновлена статистика
24 жовтня, 07:00
В Міністерстві юстиції України за кількома вибірковими перевірками підтвердили порушення, але наразі жодна реєстраційна дія не скасована
Росіяни незаконно виводять свої гроші з України: як працює схема
14 жовтня, 11:02
142 тисячі квадратних кілометрів України заміновано
Скільки потрібно коштів для розмінування України? Відповідь фахівця
13 жовтня, 19:51

Особисті фінанси

Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку
Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення
Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати
Програму грошової допомоги від ООН для українців розширено: хто зможе отримати
Коли роботодавець має надати відпустку без збереження зарплати на вимогу працівника: пояснення
Коли роботодавець має надати відпустку без збереження зарплати на вимогу працівника: пояснення
НКРЕКП має допомогти «Укренерго» виплатити борги – Центр Разумкова
НКРЕКП має допомогти «Укренерго» виплатити борги – Центр Разумкова
«Експрес Страхування» об’єднується з «Укравтолізингом» у небанківську фінансову групу
«Експрес Страхування» об’єднується з «Укравтолізингом» у небанківську фінансову групу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
61K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
34K
Японія «заблокувала» сотні росіян на лайнері біля своїх берегів
11K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7590
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення

Новини

У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44
Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua