Коли в українців зросте зарплата? Прогноз Нацбанку

НБУ прогнозує, що наприкінці 2024 року номінальна зарплата зросте на 21%, реальна – на 14%

Дефіцит кадрів на ринку праці продовжує підживлювати зростання зарплат

Реальна зарплата (з урахування інфляції) в Україні зросте на 14% та перевищить свій довоєнний рівень. Це станеться вже наприкінці поточного року. Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за жовтень 2024 року.

Дефіцит кадрів на ринку праці продовжує підживлювати зростання зарплат. Так, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6%, номінальні – на 22,1%. Високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі. Утім, як зазначає Нацбанк, посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання.

Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу. Раніше ж НБУ очікував, що реальна зарплата перевищить довоєнний рівень у 2025 році.

Середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що наприкінці 2024 року номінальна зарплата зросте на 21% (попередній прогноз – 16,1%), реальна – на 14% (попередній прогноз – 9,7%).

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна – на 6,5 %, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,9%, реальна – на 2,9%.

Нагадаємо, 31 жовтня у першому читанні прийнято проєкт закону про Держбюджет на 2025 рік. За ним розмір мінімальної зарплати з 1 січня становитиме 8 тис. грн. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на весь 2025 рік планують залишити на рівні 3 028 грн.

До слова, збільшення мінімальної зарплати у 2025 році навіть на 100 грн може серйозно вдарити по бюджету. Як заявила очільниця комітету Верховної Ради з бюджету Роксолана Підласа, прожитковий мінімум не можуть підняти до фактичного рівня, оскільки до нього прив'язано багато виплат, а соціальні стандарти можуть бути переглянуті тільки в разі зростання ВВП.

В Україні середня заробітна плата за вакансіями у серпні 2024 року, порівняно з серпнем минулого року, зросла на 18,9% – до 19 674 грн. А середня зарплата за резюме зросла за рік на 14% – до 20 503 грн.