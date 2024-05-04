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Бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Бронювання від мобілізації подовжено для ще однієї категорії військовозобов'язаних
Працівникам «Укрзалізниці» подовжено на місяць термін дії відстрочки від мобілізації
фото: «Укрзалізниця»

Для залізничників автоматично подовжена відстрочка від призову

Кабінет міністрів подовжив на місяць термін дії відстрочки від призову для працівників «Укрзалізниці».  Про це йдеться в постанові уряду № 492 від 3 травня «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних працівників залізничного транспорту».

«Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (...) які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць», – сказано в тексті постанови.

Нагадаємо, що, відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Раніше Міністерство оборони оприлюднило список захворювань, із якими військовозобов'язані визнаються придатними до служби.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: мобілізація бронювання від мобілізації Укрзалізниця

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