«Дистанційних документів не буде»: Подоляк пояснив, як чоловіки зможуть отримати паспорти

Михайло Подоляк: Я буду негативно ставитись до всіх тих, хто хоче залишатись на території інших країн і поводити себе так, як він поводить. Тобто ні донатів, ні протестів чи акцій

Подоляк: Я не хочу, щоб засуджували державу, яка шукає будь-які механізми свого виживання і їх використовує

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, зможуть оформити документи на території України. Це він заявив у інтерв'ю «24 каналу».

За його словами, держава працює виключно у межах своїх повноважень. Подоляк пояснює: будь-який громадянин України має певні обов'язки, а держава наполягає на тому, що, окрім права використовувати її сервісні послуги, громадянин України має усвідомити свої обов'язки.

«Є очевидне роз'яснення, що сервіс призупинений щодо дистанційного отримання певних документів. Це – нормально. «Дистанційно» – це ж послуга, а не обов'язок держави це робити. Держава зупиняє цю послугу, зважаючи на те, що певні громадяни зупинили свої обов'язки перед державою. І це – нормально, тому я б радив до цього ставитись спокійно», – наголосив радник керівника Офісу президента.

Подоляк зауважив, що він не хоче, аби засуджували державу, яка шукає будь-які механізми свого виживання і їх використовує. Також радник вважає, що «усі, хто зацікавлений у виживанні України, перебувають тут і зараз, попри страх».

«Є абсолютно компетентна позиція Міністерства закордонних справ. Треба дочекатися додаткових роз'яснень, коли працюватиме вже закон про мобілізацію, як працюватимуть консульські служби. Є абсолютно чітка позиція держави – дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїздіть, отримайте ці документи на місці», – підсумував радник керівника Офісу президента.

Михайло Подоляк додав, що наразі «треба зробити усе, що можна сьогодні для України, щоб вона вижила, обов'язково виграла війну».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що інформація про те, що українським чоловікам за кордоном надано надання консульських послуг, відповідає умовам сьогодення та рішення є справедливим. Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.