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У Києві розпочався сезон черешні: неочікувані ціни на ринках (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Києві розпочався сезон черешні: неочікувані ціни на ринках (фото)
Ціна на черешню у Києві
фото: glavcom.ua

У Києві продається черешня за ціною 1600 гривень за кілограм

Раніше звичайного розпочався сезон продажу черешні у Києві. Зазвичай ці ягоди можна побачити у продажу не раніше першої декади червня. «Главком» відвідав ринок та супермаркети і поцікавився, скільки коштує перша черешня у столиці. 

Ягід на базарі ще мало, а ціни зашкалюють. Так, на стихійному ринку біля станції метро «Героїв Дніпра», який вважається серед мешканців столичної Оболоні одним з найдешевших, була помічена черешня за ціною 1600 гривень за кілограм.

Черешня з Іспанії коштує 1600 гривень за кілограм
Черешня з Іспанії коштує 1600 гривень за кілограм
фото: glavcom.ua

Продавчиня каже, везуть її з Іспанії. На вигляд ягода крупна, темно-рубінового кольору. На питання, чи беруть її по такій ціні, продавчиня запевнила, що ця ягода має попит у людей, які «не рахують гроші». Судячи з кількості цієї черешні на прилавку, таких людей небагато. 

У Києві стартував сезон черешні
У Києві стартував сезон черешні
фото: glavcom.ua

Решта черешні на ринках Києва продається за ціною від 250 до 350 грн за кілограм. Продавці запевняють, що «з дня на день» ціна має ще знизитися, а ягід стане значно більше. 

У Києві розпочався сезон черешні
У Києві розпочався сезон черешні
фото: glavcom.ua

У супермаркетах «Варус», «Сільпо» та Екомаркеті черешні у продажу сьогодні не було. 

Як зазначила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові Тетяна Попович, цьогорічний старт продажу української черешні значно відрізняється від дати початку сезону минулого року, яка раніше припадала на 30 травня. Сприятливі погодні умови, зумовили швидше дозрівання врожаю.

Сьогодні вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року. На ринку «Шувар» вартість закарпатської ягоди складає сьогодні 75 – 120 грн за кілограм.

«Черешневий сезон в Україні сьогодні демонструє суміш переваг раннього старту та регіональні виклики у логістиці, що може призвести до різноманітних сценаріїв ціноутворення та доступності продукції у міру розвитку сезону», – пояснила Тетяна Попович.

Наразі український ринок поволі отримує партії ранніх черешень, в очікуваннях майбутніх поставок, які можуть включати високоякісні вітчизняні черешні, якщо погодні умови залишаться сприятливими, можна говорити про зниження цін.

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Теги: Київ ціни фрукти черешня

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