«Укрзалізниця» повідомила про нововведення на найбільших вокзалах країни

Підсвітка фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни вимикатиметься в пікові години

У разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності

У пікові години «Укрзалізниця» вимикає підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни – Києва, Львова, Дніпра, Одеси й Харкова. Про це компанія повідомила у Facebook

«У пікові години вимкнули підсвітку фасадів та окремих зон найбільших залізничних вокзалів країни. Зокрема, Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Харкова», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у разі необхідності на вокзалах запрацюють пункти незламності, де будуть доступні альтернативні джерела живлення.

«Укрзалізниця» закликала українців долучатися до ощадливого енергоспоживання.

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила, що наразі рішення про підвищення тарифів на електроенергію не ухвалене, однак те, що воно таки відбудеться, вже очевидно.

До відома, у ніч на 8 травня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у шести областях.

Як повідомлялося, складна ситуація в енергетиці, яка виникла внаслідок масованих ударів по енергосистемі, вимагає перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

До слова, «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла для бізнесу. Якщо дефіцит в енергосистемі зростатиме – аварійні відключення введуть й для побутових споживачів.