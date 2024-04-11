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«Укрзалізниця» запустила функцію для купівлі квитків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запустила функцію для купівлі квитків
Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до Польщі
фото з відкритих джерел

Для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис», доступний моніторинг на потяги, які вже у продажу та напрямки

«Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Тепер для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис», доступний моніторинг двох типів:

  • на потяги, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного потяга також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Аби це зробити потрібно внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу зніме кошти. Натомість, якщо моніторинг буде скасовано або потрібні квитки знайти не вдасться, кошти повернуться на картку автоматично.

У разі знаходження потрібних квитків, користувачі отримуватимуть сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме сповіщення про вже викуплені квитки. 

Моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до Польщі та з неї (окрім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ – Відень. Натомість можна отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків із можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Ця функція була доступна для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис».

Раніше «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд, обладнаних як лікарні, здатних надавати невідкладну допомогу і навіть проводити операції на ходу, для перевезення важкопоранених українських солдатів.

До слова, організація порятунку тварин і довкілля UAnimals разом з «Укрзалізницею» напрацює оновлені правила перевезення тварин у потягах.

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Теги: Укрзалізниця потяг квиток застосунок бізнес

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