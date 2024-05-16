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«Укрзалізниця» передала ЗСУ додаткові вагони для евакуації поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» передала ЗСУ додаткові вагони для евакуації поранених
За два роки залізничники переобладнали вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

Вагони допомагають максимально безпечно транспортувати поранених військових різного ступеня важкості

«Укрзалізниця» передала ще два модернізовані вагони для евакуації поранених. Про це повідомила пресслужба компанії.

Загалом за два роки залізничники переобладнали вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації. Вони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою.

Зокрема, вагони допомагають максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеня важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі.

«Дякуємо лікарям Командування медичних сил, що рятують життя на борту», – йдеться у дописі.

«Укрзалізниця» передала ЗСУ додаткові вагони для евакуації поранених фото 1
фото: Telegram/«Укрзалізниця»

Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд. До кінця 2024 року компанія планує переобладнати ще вісім вагонів для потреб медичної евакуації.

До слова, військовослужбовці, які отримали важкі поранення (контузії, травми та каліцтва) під час захисту Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, матимуть додаткові винагороди.

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Теги: Укрзалізниця потяг військові евакуація

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