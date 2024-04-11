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«Укрзалізниця» розпочала будівництво колії для інтеграції України до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» розпочала будівництво колії для інтеграції України до ЄС
Проєкт передбачає будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту
фото з відкритих джерел

Реалізація проєкту дасть змогу запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи

«Укрзалізниця» почала будувати європейську колію «Чоп-Ужгород». Це один із проєктів стратегічної програми розвитку залізничної інфраструктури для інтеграції України до ЄС. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Ми розпочали реалізацію проєкту, зараз закінчуємо підготовчі роботи і у травні розпочнеться основна стадія будівництва», – повідомив очільник компанії Євген Лященко.  

Зокрема, проєкт будівництва передбачає:

  • будівництво 22 км залізничної колії європейського стандарту;
  • реконструкцію штучних споруд, об'єктів та мереж інженерного забезпечення;
  • оснащення колії двостороннім напівавтоматичним блокуванням та пристроями мікропроцесорної диспетчерської централізації.

Реалізація проєкту дасть змогу запустити прямі пасажирські маршрути по євроколії з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати пересадки з поїздів з усіх регіонів України для подальших подорожей країнами Європи.

Як повідомляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, євроколія «Чоп-Ужгород» дозволить запустити пряме залізничне сполучення з обласним центром Закарпаття та Віднем, Братиславою, Кошице, Будапештом, Прагою, Бухарестом, Дрезденом та Белградом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

Як повідомлялося, міністр транспорту Чеської Республіки Мартін Купка заявив, що Росія робить численні спроби втрутитися в роботу європейських залізничних мереж у межах кампанії з дестабілізації Євросоюзу і саботування критичної інфраструктури. 

До слова, «Укрзалізниця» впровадила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Теги: залізниця Ужгород потяг Європейський союз Укрзалізниця

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