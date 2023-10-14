Уряд скоротить розрив у зарплаті чоловіків та жінок – озвучено цифри
Від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати відповідну стратегію і досягло перших результатів
Уряд України затвердив Стратегію зменшення розриву в оплаті праці чоловікам та жінкам. Так, в планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті від 18,6% до 13,6%. Про це розповіла перший віце-прем’єр-міністр України – міністерка економіки України Юлія Свириденко, пише Урядовий портал.
15 вересня Уряд ухвалив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації на 2023-2025 роки.
Завдяки імплементації Стратегії планується досягти трьох ключових цілей:
- удосконалити законодавство про рівну оплату праці;
- сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі;
- створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.
За словами Юлії Свириденко, від травня Міністерство економіки вже почало реалізовувати цю стратегію і досягло перших результатів:
- міністерство економіки підготувало проєкт Трудового кодексу;
- партнери – UN Women Ukraine – невдовзі розпочнуть всеукраїнську комунікаційну компанію;
- уряд подав заявку на приєднання до рекомендації Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності в сферах освіти, зайнятості й підприємництва;
- Міністерство економіки реалізує грантову програму єРобота, яка сприяє залученню жінок, у тому числі дружин ветеранів, до розвитку підприємництва. Більшість переможців за програмою складають жінки.
Раніше фінські вчені провели цікаве дослідження, у результаті якого було виявлено зв'язок між добовим ритмом людини й рівнем її доходу. Виявилось, що «жайворонки» – люди, які активні рано вранці та лягають спати рано ввечері, у середньому заробляють на 4% більше, ніж «сови», які надають перевагу пізньому ритму.
Також повідомлялося, що зарплата вчителів у Європі може коливатися від 4 000 до 92 000 євро на рік. Різниця в зарплатні, яку отримують працівники галузі освіти, часто дуже велика навіть в межах ЄС.
Коментарі — 0