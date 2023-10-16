Слідами Оксани Марченко. Як в Україні народжуються нові телевізійні мільйонери

Телеведучий, режисер та продюсер, наближені до влади, під час війни отримали частки у різних бізнесах

Російська війна змушує перебудовувати життя не лише пересічних українців. Добряче дісталося й вітчизняному шоу-бізнесу та кіноіндустрії, де у мирний час крутилися великі гроші. Тепер провідні телеведучі, актори, співаки та сценаристи перекваліфікувалися здебільшого у волонтерів. При цьому нікуди не зникло питання: «а як заробляти гроші?». Адже, як слушно зауважив у розмові з «Главкомом» гуморист, співак і волонтер Вадим Мичковський (Дядя Жора), заощадження були, але вони мають здатність закінчуватися.

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«До війни я займався організацією та проведення свят як ведучий. Тепер нема подібних запитів, окрім благодійних або соціальних. Втім, пробуємо запускати нові проєкти, які приносили б дохід», – цитата шоумена з минулорічного інтерв’ю «Главкому».

Але, як з’ясувалося, деяким представникам шоубізу, особливо тим, які наближені до влади, все ж посміхнулася фортуна. Про це – у розслідуванні «Главкома».

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Горбунов став девелопером

Народний улюбленець і «зірка» «1+1» Юрій Горбунов у недавньому інтерв’ю розповів, що під час війни переважно живе за рахунок телепроєктів «Голос», «Сніданок з 1+1». При цьому він бідкався, що цих коштів недостатньо.

Великі сподівання телеведучий покладав на виробництво серіалу «СМТ Інгулець». Влітку компанія Горбунова «Прототип Продакшн» виграла мистецький конкурс, під який державна «Мультимедійна платформа іномовлення України» давала 33,6 млн грн. Тоді на заваді заробіткам стала хвиля суспільного невдоволення. Тож ТОВ «Прототип Продакшн» довелося відмовитися від бюджетного фінансування під 24-серійну кінострічку.

Під час повномасштабної ведучий Юрій Горбунов спільно з дружиною Катериною Осадчею зареєстрували громадську та благодійну організації фото з відкритих джерел

Паралельно з цими неприємними перипетіями Юрій Горбунов перейнявся більш масштабним бізнесом, про який він чомусь ніде не говорить. За даними аналітичної системи Youcontol, 11 липня 2023 року шоумен увійшов у число співзасновників столичної будівельної компанії «Спейс плаза». Сам спосіб початку будівельного бізнесу телеведучим має загадковий вигляд.

Судячи з усього, телезірці просто подарували частку у компанії. До приходу Горбунова у фірмі числилося троє співзасновників: мешканець Вінниччини Темурі Воронков (вніс до статутного фонду «Спейс плаза» 6 млн грн) і двоє киян Олександр Вінницький і Тетяна Шушакова. Вони обоє внесли по 2 млн грн.

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Коли ж у «Спейсі плаза» з’явився Горбунова, його внесок до статутного фонду склав 600 тис. грн. При цьому ця ж сума коштів відмінусувалася від 6 млн грн, раніше внесених Темурі Воронковим.

Ведучий і актор Юрій Горбунов опановує будівельний бізнес дані Youcontrol

12 липня «портфель» телеведучого потовстішав – пан Воронков «підкинув» йому ще 400 тис. грн. Таким чином, загальний внесок Юрія Горбунова у будівельну компанію склав 1 млн грн.

Загальний внесок Горбунова у будкомпанію склав 1 млн грн дані Youcontrol

Додамо, що ТОВ «Спейс плаза» створено у листопаді 2021 року. За цей час фірма поки що нічим особливим не відзначилася. Припускаємо: враховуючи появу Юрія Горбунова, грандіозні будівельні проєкти ще попереду. Та й велика повоєнна відбудова вселяє надію гравцям будівельної галузі.

Крім цього, вже у війну ведучий Горбунов спільно зі своєю дружиною-ведучою Катериною Осадчею, яка тепер закинула світську хроніку і працює у проєкті з пошуку зниклих людей, зареєстрували громадську та благодійну організації. Першу назвали «Громадське об’єднання Катерини Осадчої», іншу – «Фундація Катерини Осадчої».

До слова, остання організація займається «наданням іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання».

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Від режисера «Слуги народу» – до… енергетика

У пік війни активну бізнесову діяльність несподівано розгорнув кінорежисер і сценарист серіалу «Слуга народу» Олексій Кірющенко. Він має російське громадянство, а у 2015-му отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

Режисер із російським паспортом Олексій Кірющенко допоміг перетворити Володимира Зеленського з народного улюбленця на президента фото з відкритих джерел

Але тепер сфера інтересів Кірющенка не обмежується виробництвом кінофільмів. Наприкінці серпня цього року він разом із мешканцем Донеччини Олександром Хандригою стали співвласниками столичної ТОВ «Ел-Енерго». Компанію створено у вересні 2022 року. Вже у листопаді вона отримала ліцензію на… постачання електричної енергії.

Наразі сфера інтересів режисера Олексія Кірющенка не обмежується виробництвом кінофільмів, він став власником фірми з постачання електричної енергії дані Youcontrol

У вересні Кірющенко «проник» і до групи компаній-виробника безпілотників Culver. Тепер кінорежисер має по 5% у ТОВ «Калвер Авіейшн», ТОВ «Глефа» і ТОВ «Калвер Технолоджіс».

У коментарі журналістам-розслідувачам CEO Culver Олександр Даниленко не зміг (чи не захотів?) пояснити, як саме режисер одержав частки в цьому бізнесі, а також яку саме роль він виконує в компанії. Сам Кірющенко говорити з журналістами відмовився, заявивши, що вони запитують «херню» і зроблять «заказуху».

До речі, з Кірющенком у компанії, що виробляють БПЛА, зайшов український кінопродюсер та голова Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно Артем Колюбаєв.

У компанії, що виробляють БПЛА, з’явилися нові співвласники режисер Олексій Кірющенко і український кінопродюсер та голова Ради з державної підтримки кінематографії Артем Колюбаєв дані Youcontrol

Цікава деталя. На відміну від фірми Юрія Горбунова, яка відмовилася від бюджетних грошей, кінопродакшн Колюбаєва «Мейнстрім Пікчерз» «вигриз» фінансування одразу трьох фільмів: «Мистецтво в тіні війни» (4,5 млн грн), «Одна велика родина» (7,6 млн грн) і «Мангровий гай» (9 млн грн).

Кінопродакшн Артема Колюбаєва «Мейнстрім Пікчерз» «вигриз» держфінансування одразу трьох фільмів фото з відкритих джерел

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Цю трійку підприємливих початківців – Юрія Горбунова, Олексія Кірющенка і Артема Колюбаєва – поєднує близькість до провладної ЗеКоманди.

Наприклад, за останні роки Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно під керівництвом Колюбаєва схвалила виділення 21 млн грн на виготовлення фільмів компанією Горбунова «Прототип Продакшн». Зокрема, це кінороботи «Скажені сусіди» і «За двома зайками». Ще раніше держава підкинула Юрію Горбунову понад 18 млн грн на зйомки фільмів «Скажене весілля», «Скажене весілля-2», «Скажене весілля-3».

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Це ж стосується і Кірющенка. Одразу під обрання президентом Володимира Зеленського режисера «Слуги народу» «сватали» на посаду голови Державного агентства з питань кіно. Через деякий час з’явилася інформація, що Олексій Кірющенко працює над запуском нового державного телеканалу для окупованих територій «Дом».

Віталій Тараненко, «Главком»