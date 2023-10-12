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Деякі діти загиблих військових не можуть отримати грошову допомогу: українки б'ють на сполох

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Деякі діти загиблих військових не можуть отримати грошову допомогу: українки б'ють на сполох
Син Анни Масленнікової та військового Вадима Гаврисюка народився після смерті батька
фото: Буг

Діти загиблих військових, народжені після їх смерті, не мають права на виплату від держави

Анна Масленнікова з Володимира народила дитину після загибелі свого коханого, офіцера-десантника, старшого лейтенанта та командира роти Вадима Гаврисюка. Вони не встигли взяти шлюб, і жінка, яка всю вагітність виношувала пекучий біль втрати через загибель нареченого, змушена доводити, що її малюк – це справді син військового. Жінка обурена, що діти загиблих військових, народжені після їх смерті, не мають права на одноразову виплату, як інші члени родини. Про це повідомляє «Буг».

Як розповіла Масленнікова, вона дізналася, що вагітна за півтора тижня до загибелі коханого.

«Я мала їхати в Дніпро в перших числах листопада 2022 року, щоб взяти з Вадимом шлюб. 22-го жовтня я дізналася про вагітність, а 31-го жовтня він загинув», – розповіла жінка.

У випадку Анни довести наявність цивільного шлюбу немає підстав, адже вони зустрічалися з 2021 року і більшу частину їхніх стосунків Вадим був на фронті. Проте зроблений ДНК-тест на 99,9% підтвердив, що батьки Вадима – біологічні дідусь і бабуся маленького Захарія. Проте вони не визнали цей факт та подали клопотання про повторне дослідження. Володимирчанка залюбки готова зробити не один тест-ДНК, аби встановити батьківство між сином Захарієм та загиблим нареченим Гаврисюком Вадимом.

Анна Масленнікова з коханим Вадимом Гаврисюком
Анна Масленнікова з коханим Вадимом Гаврисюком
фото з відкритих джерел

Одноразова грошова допомога, яка передбачена родичам загиблого військовослужбовця, повинна бути виділена і кровному сину Вадима. Як і відповідне визнання в суспільстві хлопчика, який ніколи не відчує любові свого тата, що помер заради його ж майбутнього у вільній державі. Проте позиція Міноборони така, що діти загиблих військових, народжені після їх смерті, не мають права на виплату. Міністерство оборони відмовляє у призначенні компенсації на дітей загиблих військових, які були зачаті за життя, але народилися після смерті військового. 

У зв'язку з цим жінка створила петицію, яка створена для дітей жінок, які опинилися у такій же ситуації. Петиція передбачає внесення в перелік отримувачів одноразової грошової допомоги дітей, зачатих за життя, але народжених після смерті загиблого (як це зроблено, до прикладу, при регулюванні спадщини).

«Діти, народжені після загибелі батька-військовослужбовця, цілком виховуються одинокими матерями, які були залишені без своїх чоловіків через війну. Ці матері перебувають у декретній відпустці та живуть на дитячі виплати, які, як відомо, недостатні для забезпечення гідного життя своїх дітей, про яке мріяли і їх батьки», – йдеться у петиції.

Наголосимо, що діти, які народилися після смерті батька-військовослужбовця, не мають права на отримання виплати від держави, йдеться у Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зазначимо, що змалку Вадим Гаврисюк мріяв про військову службу. Після навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, вступив на навчання до Одеської військової академії, яку закінчив у 2020 році з відзнакою. У жовтні 2020 – липні 2021 року брав участь у військових діях в ООС на сході України.

Під час військової служби здійснив близько 40 стрибків з парашутом та отримав посвідчення інструктора повітрянодесантної підготовки, неодноразово брав участь у військових парадах.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував на передовій, брав участь у бойових діях на Київщині: в Чорнобилі, Гостомелі, Бучі, Ворзелі, Ірпені. Пізніше – на Херсонщині та Донеччині. Під селом Богородичним Краматорського району отримав поранення. Указом Президента України 4-го квітня 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Після лікування брав участь у боях під Сватовим в Луганській області, де й загинув.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських, які потрапили в полон, та членів їх сімей.

Теги: діти війна гроші військові

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