Деякі діти загиблих військових не можуть отримати грошову допомогу: українки б'ють на сполох

Діти загиблих військових, народжені після їх смерті, не мають права на виплату від держави

Анна Масленнікова з Володимира народила дитину після загибелі свого коханого, офіцера-десантника, старшого лейтенанта та командира роти Вадима Гаврисюка. Вони не встигли взяти шлюб, і жінка, яка всю вагітність виношувала пекучий біль втрати через загибель нареченого, змушена доводити, що її малюк – це справді син військового. Жінка обурена, що діти загиблих військових, народжені після їх смерті, не мають права на одноразову виплату, як інші члени родини. Про це повідомляє «Буг».

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Як розповіла Масленнікова, вона дізналася, що вагітна за півтора тижня до загибелі коханого.

«Я мала їхати в Дніпро в перших числах листопада 2022 року, щоб взяти з Вадимом шлюб. 22-го жовтня я дізналася про вагітність, а 31-го жовтня він загинув», – розповіла жінка.

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У випадку Анни довести наявність цивільного шлюбу немає підстав, адже вони зустрічалися з 2021 року і більшу частину їхніх стосунків Вадим був на фронті. Проте зроблений ДНК-тест на 99,9% підтвердив, що батьки Вадима – біологічні дідусь і бабуся маленького Захарія. Проте вони не визнали цей факт та подали клопотання про повторне дослідження. Володимирчанка залюбки готова зробити не один тест-ДНК, аби встановити батьківство між сином Захарієм та загиблим нареченим Гаврисюком Вадимом.

Анна Масленнікова з коханим Вадимом Гаврисюком фото з відкритих джерел

Одноразова грошова допомога, яка передбачена родичам загиблого військовослужбовця, повинна бути виділена і кровному сину Вадима. Як і відповідне визнання в суспільстві хлопчика, який ніколи не відчує любові свого тата, що помер заради його ж майбутнього у вільній державі. Проте позиція Міноборони така, що діти загиблих військових, народжені після їх смерті, не мають права на виплату. Міністерство оборони відмовляє у призначенні компенсації на дітей загиблих військових, які були зачаті за життя, але народилися після смерті військового.

У зв'язку з цим жінка створила петицію, яка створена для дітей жінок, які опинилися у такій же ситуації. Петиція передбачає внесення в перелік отримувачів одноразової грошової допомоги дітей, зачатих за життя, але народжених після смерті загиблого (як це зроблено, до прикладу, при регулюванні спадщини).

«Діти, народжені після загибелі батька-військовослужбовця, цілком виховуються одинокими матерями, які були залишені без своїх чоловіків через війну. Ці матері перебувають у декретній відпустці та живуть на дитячі виплати, які, як відомо, недостатні для забезпечення гідного життя своїх дітей, про яке мріяли і їх батьки», – йдеться у петиції.

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Наголосимо, що діти, які народилися після смерті батька-військовослужбовця, не мають права на отримання виплати від держави, йдеться у Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Зазначимо, що змалку Вадим Гаврисюк мріяв про військову службу. Після навчання у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, вступив на навчання до Одеської військової академії, яку закінчив у 2020 році з відзнакою. У жовтні 2020 – липні 2021 року брав участь у військових діях в ООС на сході України.

Під час військової служби здійснив близько 40 стрибків з парашутом та отримав посвідчення інструктора повітрянодесантної підготовки, неодноразово брав участь у військових парадах.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував на передовій, брав участь у бойових діях на Київщині: в Чорнобилі, Гостомелі, Бучі, Ворзелі, Ірпені. Пізніше – на Херсонщині та Донеччині. Під селом Богородичним Краматорського району отримав поранення. Указом Президента України 4-го квітня 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Після лікування брав участь у боях під Сватовим в Луганській області, де й загинув.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських, які потрапили в полон, та членів їх сімей.