Чи блокуватиме влада банківські рахунки ухилянтам: пояснення експерта
В Україні почастішали випадки скасування штрафів через неявку до територіальних центрів комплектування по повістці
Зараз в Україні створюють єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. У Мінцифри пояснили, що електронний реєстр вже наповнений на понад 90%. Через ці нововведення у багатьох виникають побоювання, що чоловікам, які ухиляються від мобілізації, будуть блокувати банківські картки.
Адвокат Андрій Межирицький розповів ТСН, чи можуть блокувати банківські рахунки, рахунки фізичних осіб-підприємців (ФОП).
«Теоретично таке можливо, якщо електронні виклики, будуть введені в законодавчу площину. Якщо людина не з’явиться за викликом, то нестиме адміністративну відповідальність. Тобто, так само як сьогодні людина отримала повістку в паперовому вигляді, розписалася і не з’явилася. Відповідальність – у вигляді штрафу. Відомості передаються до виконавчої служби. Далі, в разі його несплати, для порушника настають наслідки», – розповів адвокат.
Нагадаємо, ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті.
До слова, серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії і мобілізації.
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