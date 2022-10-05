Зеленський відверто заявив, що зима цьогоріч буде важкою
Опалювальний сезон на носі, Україна до нього активно готується
У своєму традиційному зверненні 5 жовтня президент Володимир Зеленський підняв тему готовності України до зими. Гарант запевнив, що влада робить усе, аби в українців було тепло в оселях.
Зеленський заявив, що зважаючи на війну, потрібно на всіх рівнях влади передбачати сценарії розвитку ситуації. За словами президента, це допоможе захистити людей.
«Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися», – сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський також розповів про дві топ-події дня.
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