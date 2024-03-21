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Масштабна аварія у Львові: на мосту зіштовхнулися 25 авто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масштабна аварія у Львові: на мосту зіштовхнулися 25 авто
Зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів
фото: пресслужба поліції

Наразі рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі

Сьогодні зранку, 21 березня, у Львові на Скнилівському мосту сталося відразу три дорожньо-транспортні події, зіштовхнулися близько 25 транспортних засобів. Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області. 

«Увага!!! На Скнилівському мосту, що на вулиці Городоцькій, сталося три ДТП, зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів», – йдеться у повідомленні.

Наразі рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести.

«Зважайте на погодні умови та дотримуйтесь ПДР», – додали патрульні.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині нетверезий водій в’їхав у автомобіль евакуації полеглих військових.Унаслідок аварії загинуло троє людей, ще трьох госпіталізували.Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир ВАЗ, 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу.

Також на площі Родла у польському місті Щецин легковий автомобіль в’їхав у групу людей, які стояли на пішохідному переході. Постраждали понад 10 осіб, серед них діти. 

Теги: Львів аварія ДТП

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