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В Одесі пролунала серія вибухів

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Одесі пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед» у напрямку Одеси та області

У ніч проти 17 березня в Одесі пролунала серія гучних вибухів. У місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє «Суспільне».

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп ударних безпілотників типу «Шахед» у напрямку Одеси та області.

Також повідомлялося, що в Одеській області працюють сили та засоби протиповітряної оборони. 

Як відомо, кількість жертв російського ракетного удару, завданого по Одесі 15 березня, зросла до 21. У лікарні помер ще один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

16 березня, в Одесі та області був Днем жалоби.

Нагадаємо, що 15 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок атаки є постраждалі та загиблі. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що внаслідок ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені.

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Теги: окупанти обстріл шахед Одеса вибух

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