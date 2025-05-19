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Чоловічі кросівки Nike: як обрати ті, які потрібні саме вам

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чоловічі кросівки Nike: як обрати ті, які потрібні саме вам
Чоловічі кросівки для різних потреб
фото: Pexels

Зважати треба не лише на дизайн, а й на індивідуальні потреби

Уявити гардероб сучасного чоловіка без пари кросівок неможливо. Адже у тренді – абсолютний комфорт: спортивне взуття стало частиною casual-образу у поєднанні з класичними джинсами та ошатним жакетом. Тож кросівки можна носити завжди і всюди. Які ж обрати? У першу чергу зверніть увагу на кросівки найк чоловічі оригінал.

Чим особливі чоловічі кросівки Nike

Це взуття надзвичайно зручне, бо розроблялося з урахуванням анатомічних особливостей чоловічої ноги, а також за рахунок використання сучасних технологій у пошитті. Зокрема, це:

  • Flywire – особлива нейлонова нитка, яку розробили дизайнери Nike. Вона забезпечує максимальну підтримку у верхній частині взуття без зайвого тиску на ногу. Ця технологія перевірена часом: бренд використовує Flywire у пошитті кросівок для широкого продажу з 2008 року.
  • Dynamic Fit – це особливий еластичний матеріал, який адаптує взуття до індивідуальної форми стопи. Це важливо не лише для зручності, а й для захисту ноги від можливих травм.
  • Shank Plate – ще одна технологія Nike, розроблена спеціально для чоловіків з великою масою тіла або для тих, хто практикує інтенсивні фізичні навантаження. Це – спеціальна пластина, яка знаходиться між устілкою взуття та підошвою у ділянці вигину стопи. В основному ця технологія використовується у тих моделях кросівок, що розроблені спеціально для занять спортом. Вона забезпечує додаткову стійкість ноги, а отже, запобігає травмі гомілкостопового суглобу, розриву зв'язок.
  • Flyknit – ще один ексклюзив від Nike. Це особливий тип пряжі, яка виробляється на величезних в'язальних машинах, і керують ними потужні комп'ютерні системи. Особливостями цієї тканини є довговічність та гігієнічність: тканина пропускає повітря, дозволяє шкірі дихати, забезпечує отптимальну щільність прилягання до шкіри. Простіше кажучи, і не тисне, і не дає взуттю спадати під час інтенсивних фізичних навантажень.
Оберіть пару для вашого виду спорту
Оберіть пару для вашого виду спорту
фото: Pexels

Різні кросівки для різних потреб

Минули часи, коли для занять різними видами спорту купували одні кеди чи кросівки. Виробник тепер пропонує різні моделі для різних потреб, аби нозі було максимально комфортно. Зокрема:

  • кросівки для бігу – Nike Pegasus. Вони особливі особливо продуманою технологією амортизації, завдяки якій нога не так утомлюється. Це взуття дуже зносостійке – воно прослужить довго і залишатиметься комфортним тривалий час навіть за умов щоденних тренувань.
  • кросівки для тренажерного залу – Metcon. Тут ключовою є форма підошви: вона плоска, а отже, забезпечує максимальне зчеплення з поверхнею, тому підходить для виконання силових вправ.
  • кросівки для баскетболу – Lebron, KD, Jordan. Кожна з цих моделей поєднує легкість взуття за рахунок тонкого, але щільного текстильного плетіння, хорошу гнучкість  підошви, а головне – високу ступінь її амортизації: знімає навантаження на суглоби при приземленні.
  • кросівки на щодень – Air Force 1, Blazer, Dunk. Попри те, що це взуття створене для носіння поза межами спортивної зали, у зручності та зносостійкості воно не поступається суто спортивним моделям. Річ у тім, що усе взуття Nike від початку створювалось як спортивне, тож навіть у повсякденних моделях достатній рівень амортизації підошви та враховані усі особливості анатомії стопи. Зазначені ж моделі відрізняє стильний дизайн – у них вас точно помітять!

Співвідношення ціна-якість

Так, ціни на кросівки Nike  – не з низьких. Водночас варто врахувати, що пара такого взуття прослужить кілька сезонів, ніколи не спричинить незручності, захистить від можливих травм – і спортивних, і при швидкій ходьбі. Тож взуття кросівки Nike – це не просто взуття, а інвестиція у власне здоров’я.

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