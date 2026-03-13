Експрес-підготовка до НМТ-2026: коли вона справді працює і скільки коштує

Ситуація, коли до іспиту залишається кілька тижнів і треба повторювати все й одразу, знайома багатьом школярам. В паніці учні не знають, з чого почати, де брати інформацію, як працювати над помилками. Тож починають стресувати та боятись, що провалять НМТ.

Реєстрація на тестування почалася 5 березня, а до старту основної сесії залишилося менше трьох місяців. Тому ми дослідили, чи справді допомагає посилена підготовка, скільки доведеться заплатити за репетитора і як краще спланувати свій графік.

Що називають експрес-підготовкою і що вона реально дає?

Тривалість такої підготовки зазвичай складає від 2 до 8 тижнів. Протягом цього часу учні можуть сконцентруватися на ключових завданнях або найскладніших темах. Коли дитина розуміє, що в запасі часу майже не лишилося, то починає більш відповідально ставитись до повторення матеріалу.

Репетитори BUKI, які займаються підготовкою до НМТ, пояснили, як може виглядати експрес-формат у порівнянні зі звичайним темпом повторення матеріалу. Їхні думки узагальнені в таблиці.

Критерій Експрес-підготовка Звичайна підготовка Регулярність занять Щодня Варіанти: 2 рази на тиждень

3–4 рази на тиждень

Через день Кількість часу 4–5 год на день 1–2 год на день Кількість тем за одне повторення 3–4 теми 1 тема Кількість предметів на день 2–3 предмети 1–2 предмети Кількість практичних завдань за одне заняття 4–5 завдань з теми 2–4 завдання з теми Основний фокус На поширених темах + складних темах На кожній темі окремо + особлива увага на складних темах Кількість пробних тестів за один раз 2–3 тести формату НМТ 1 тест формату НМТ Час на аналіз помилок 30–40 хв за одне заняття, бо більшість часу забирає повторення теорії 1–1,5 год за одне заняття

Через порівняно велику кількість тем, які треба охопити за одне повторення, учні не можуть приділити достатньо часу практичним завданням у випадку з експрес-режимом. Адже коли дитина взагалі не пам’ятає теорії, немає сенсу працювати над розв’язанням задач чи добором правильної лексики.

Очікування vs реальність: то на що розраховувати насправді

У відповідальний момент (а в нашому випадку – відрізок часу) людський мозок може працювати з турбо швидкістю, обробляючи вдвічі більше інформації, ніж у стані спокою. Та щоб запустити так звану «поліпшену версію» когнітивних процесів, потрібно щонайменше відштовхуватись від якихось базових знань, а не вчити все з нуля.

Тоді під час іспиту учень зможе:

Сфокусуватися на типових завданнях

Уникнути розповсюджених помилок

Краще розуміти умови

Максимально мобілізувати зусилля та вкластись у відведений час

Під час інтенсивного повторення, зрозуміло, неможливо врахувати всі види помилок та доопрацювати усі свої слабкі ланки. Організм підлітка може перейти у стадію перевтоми та вигорання.

Саме тому посилене навчальне навантаження протягом тривалого часу не рекомендують психологи та педагоги. Експрес-формат із сильним стресом може, зрештою, призвести до:

Хаотичного «перемішування» знань з різних тем і предметів

Ефекту білої стіни, коли дитина не може згадати нічого

Нехтування важливими нюансами через зосередження на всьому й одразу

Ігнорування формату НМТ й типів тестових завдань

Збільшення кількості помилок через неуважність

Як зазначають нейронаукові дослідження, помірний стрес може допомогти покращити пам'ять. Однак стрес під час спроби пригадати теорію значно погіршує здатність відтворювати те, що вивчено. Тож загалом учень може поліпшити свій результат на тесті, хоча перед іспитом розуміє, що чимало тем за 2–4 місяці так і залишилось неопрацьованими.

Коли експрес-підготовка справді дієва?

Інтенсивне повторення вимагає від учня багато терпіння та наполегливості. Якщо учень спокійно й відповідально поставиться до необхідності працювати по кілька годин щодня, то прогрес буде. Наскільки він буде швидким та суттєвим, залежить від певних обставин.

Умови, за яких швидка підготовка є ефективною:

Впевнені базові знання зі шкільної програми. Так, дитина може забути чимало тем і правил, але при нагоді легко їх відновити і розуміти їх застосування.

Добре, якщо майбутні випускники володіють елементарними знаннями за кожен клас. Тоді усунути прогалини можна й за 2 тижні регулярних повторень. Якщо навчальний прогрес зупинився після певного класу, на освоєння подальших тем може піти від 6 до 8 тижнів. Адже складні теми доведеться фактично вчити заново.

Учень має як мінімум 6–8 год/тиждень на предмет. За умови експрес-повторення бажано прибрати всі інші види навантаження та виділити якомога більше вільного часу. Шкільні заняття, гуртки чи спортивні змагання, наприклад, забирають чимало енергії. У школяра є чітка програма підготовки, що включає схему: діагностика → слабкі теми → практика. Тобто звичайне читання підручника не врятує ситуацію: потрібно вміти використовувати теорію для роботи з прикладними завданнями. В учня є професійна підтримка в особі репетитора чи ментора. Підліток, якого супроводжує педагог, не витрачає час на пошук ресурсів, складання графіка повторень, визначення слабких місць тощо, а зосереджується лише на навчанні.

Отже, успішна експрес-підготовка пов’язана з організованою стратегією перш за все.

Коли експрес-повторення не працює?

Інтенсивні заняття, пов’язані з надмірним переживанням та перевтомою, як уже згадувалось, спричиняють тільки хаос. Дитина розгублена, не розуміє, за що їй братися і де шукати інформацію. А причинами сильного стресу та низької ефективності занять можуть бути:

Значні прогалини у базових знаннях. Через тривалі пропуски занять, нагромадження складних тем дитина не змогла наздогнати програму. Часто «відсутні» в пам’яті теми не можна вивчити за кілька годин. Це стосується в першу чергу математики, фізики, хімії, біології, які вимагають глибокого розуміння, наочності та практики. Немає регулярності у повторенні матеріалу. Підхід на кшталт «повторю 10 параграфів з історії за вечір і не буду більше до неї повертатися» цілком хибний. Щоб абітурієнти могли відтворити знання на іспиті, потрібні щоденні заняття з поступовим переходом від теми до теми. Кожну нову тему варто одразу відпрацювати на тестах, а до вже вивчених повертатися щонайменше раз на 3–5 днів. Занадто багато предметів вивчається одночасно без плану. Максимум, що можна поєднувати за одну підготовку, одну точну і одну гуманітарну/природничу науку. Більше предметів призведе до ментального перевантаження. Підготовка лише «теорією» , без тестових сетів. Якщо дитина не бачить структуру і формат тестових завдань, не працює з ними, то буде довго розбиратися на іспиті і втратить забагато часу.

За цих умов експрес-повторення інформація зберігатиметься уривками у короткочасній пам’яті та не допоможе якісно написати НМТ. Єдиний шанс більш-менш структурувати знання за короткий термін – звернутися до репетитора. Зараз є великий вибір викладачів з найрізноманітнішими цінами.

Скільки коштує підготовка до НМТ на основі даних BUKI?

За статистикою платформи BUKI, репетитори якої провели понад 1,8 млн занять, середня ціна години уроку з репетитором коштує 326 грн. Для занять офлайн вартість значно залежить від міста. Узагальнені ціни у великих українських містах можете порівняти у таблиці.

Місто Ціна, грн/год Київ 395 Львів 313 Тернопіль 339 Івано-Франківськ 362 Вінниця 310 Чернівці 344 Рівне 311 Хмельницький 313 Черкаси 338 Одеса 334 Дніпро 324 Кропивницький 315 Запоріжжя 275 Харків 317 Полтава 310 Суми 264 Чернігів 263

Найвища вартість репетиторських послуг не лише в Києві, а й в Івано-Франківську та Чернівцях. Це можна пояснити тим, що пропозицій від репетиторів дещо менше, ніж у більших містах, таких як Львів чи Одеса. Тож середня ціна за послугу зростає.

Як змінюється вартість залежно від предмета, можете побачити у наступній таблиці. Предмети розміщені у порядку від найдорожчих до найдешевших.

Предмет Ціна, грн/год Англійська мова 365 Французька мова 350 Математика 345 Фізика 315 Українська мова 324 Біологія 299 Історія України 283 Географія 279 Хімія 255

У формуванні цін важливу роль відіграє попит. Відтак обов’язкові предмети (математика, історія, українська мова) мають порівняно високий цінник. На найвищому щаблі за вартістю знаходяться складні науки – математика, фізика, біологія та іноземні мови.

Всього за 5 хвилин на BUKI можна знайти репетитора на будь-який бюджет – від 263 грн/год у Чернігові до 395 грн/год у Києві.