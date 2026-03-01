Головна Країна Суспільство
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Соціолог розкрив нову тривожну тенденцію серед української молоді
Серед молодих людей віком 18-29 років виїхати за кордо прагнуть 30%
Молодь, яка більш мобільна, ніж старше покоління, готова їхати за кордон

Певна частина громадян України, особливо молодь, хотіла б виїхати за кордон. Але не через ситуацію з безпекою та економікою, а щоб подорожувати та набувати нового досвіду. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович. За його словами, є прямі відповіді на запитання: чи хотіли б ви поїхати за кордон на постійне місце проживання, за умови, що кордони відкриті і така можливість є. За різними дослідженнями, 12-14% українців кажуть, що хотіли б. Далі вже можна розбивати на тих, хто хотів би назавжди чи тимчасово, оскільки, за словами соціолога, там теж є певна пропорція.

«Тривожним є те, що серед молодих людей віком 18-29 років цей відсоток доходить майже до 30%. А це означає, що молодь, яка й так більш мобільна, ніж старше покоління, більше готова поїхати за кордон», – підкреслив фахівець.

Їхні мотиви, зазначає Олексій Антипович, – не лише безпека чи економіка. Це подорожі, новий досвід, освіта, самореалізація. Проте якщо молодь масово залишатиме Україну, це послаблюватиме її майбутнє.

Водночас, за словами соціолога, бажання виїхати часто стикається з реальністю життя за кордоном. Коли українець стикається з іншими законами, мовним бар’єром, культурними відмінностями, це може спонукати його повернутися.

Але ті, хто виїхав у 2022–2023 роках, уже значною мірою адаптувалися. Багато хто каже: можна було б повернутися, але я вже тут осів, дитина ходить до школи, маю роботу, житло – хай буде заради майбутнього дитини.

Антипович припустив, що після завершення бойових дій частина українців усе ж повернеться:

«Припускаю, що реально повернуться 10-15%, хоча приблизно половина біженців говорить, що повернеться після війни. Але якщо розмовляти глибше, виявляється, що в них уже більш-менш усе влаштовано. Думаю, трохи українців повернеться – і стільки ж виїде. Після відкриття кордонів усе буде в певному балансі».

Говорячи про виїзд чоловіків 18-22 років, він зазначив:

«Частина студентів виїхала. Це втрата для України, але відповідний закон ухвалено. Якщо йдеться про десятки тисяч людей, то в масштабі мільйонів це крапля в морі. Відсотки відносно невеликі».

Утім, демографічна структура викликає занепокоєння – частка людей пенсійного віку й раніше становила близько чверті населення, а зараз, імовірно, перевищує 30%. І навантаження на працюючих зростатиме в рази.

Нагадаємо, соціологи припустили, який варіант мирної угоди був би напевно підтриманий українцями, якби вона була винесена на референдум найближчим часом. Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто вважає, що українці б неодмінно підтримали ту мирну угоду, в якій окреслена зупинка по лінії зіткнення, але при цьому були б певні гарантії безпеки для України. Так само ті 40% громадян, які погоджуються віддати Донбас в обмін на завершення війни, потребують гарантій, що Росія далі не піде.

Також дослідження Київського міжнародного інституту соціології демонструють, як змінюється готовність українців до компромісів та як рухаються «червоні лінії» в суспільстві.

Теги: економіка освіта закон житло кордон населення молодь безпека дитина Україна війна

