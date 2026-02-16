Понад $430 тисяч інвестицій: на Миколаївщині модернізують заклади профтехосвіти

Модернізовані майстерні працюватимуть як сучасні навчально-практичні простори

Завдяки підтримці партнерів із Данії та ПРООН у закладах профтехосвіти Миколаївської області модернізовано та відкрито три нові навчальні майстерні. Нові бази у Миколаєві, Південноукраїнську та Вознесенську забезпечать якісну підготовку для 1 500 студентів та стануть майданчиком для перекваліфікації дорослого населення, що є критично важливим для кадрового відновлення промислового потенціалу регіону. Загальний обсяг інвестицій у проєкт – $430 тисяч. Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад.

За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у реалізації ініціативи підтримка партнерів надважлива. Це і про освіту дітей, і про майбутнє економічне відновлення регіону: «Щиро дякую партнерам за підтримку профтехосвіти та інвестиції в наших дітей і майбутніх фахівців. Наша стратегія – інвестиції у кадровий потенціал. Швидке відновлення можливо лише через зростання виробництва, промисловості та доданої вартості. Основа цього процесу – професійна освіта і підготовлені кадри. Цю стратегію реалізовуємо не перший рік».

8 фото На весь екран















Зазначимо, що заклади професійної освіти регіону, які взяли участь у проєкті, готують фахівців для різних сфер економіки та виробництва. У Вознесенську – за професіями електротехнічного виробництва, будівництва, монтажних і ремонтно-будівельних робіт, а також торговельно-комерційної діяльності. У Південноукраїнську – кадрів для промисловості, транспорту, зв’язку та громадського харчування. У Миколаєві – за професіями у сферах будівництва, транспорту, промисловості, електротехнічного виробництва та цифрових технологій.