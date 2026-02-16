Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Понад $430 тисяч інвестицій: на Миколаївщині модернізують заклади профтехосвіти

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Понад $430 тисяч інвестицій: на Миколаївщині модернізують заклади профтехосвіти
У закладах профтехосвіти Миколаївщини модернізовано та відкрито три нові навчальні майстерні
фото: mk.gov.ua

 Модернізовані майстерні працюватимуть як сучасні навчально-практичні простори

Завдяки підтримці партнерів із Данії та ПРООН у закладах профтехосвіти Миколаївської області модернізовано та відкрито три нові навчальні майстерні. Нові бази у Миколаєві, Південноукраїнську та Вознесенську забезпечать якісну підготовку для 1 500 студентів та стануть майданчиком для перекваліфікації дорослого населення, що є критично важливим для кадрового відновлення промислового потенціалу регіону. Загальний обсяг інвестицій у проєкт – $430 тисяч. Про це повідомляє Асоціація прифронтових міст та громад.

За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у реалізації ініціативи підтримка партнерів надважлива. Це і про освіту дітей, і про майбутнє економічне відновлення регіону: «Щиро дякую партнерам за підтримку профтехосвіти та інвестиції в наших дітей і майбутніх фахівців. Наша стратегія – інвестиції у кадровий потенціал. Швидке відновлення можливо лише через зростання виробництва, промисловості та доданої вартості. Основа цього процесу – професійна освіта і підготовлені кадри. Цю стратегію реалізовуємо не перший рік».

8 фото
На весь екран

Зазначимо, що заклади професійної освіти регіону, які взяли участь у проєкті, готують фахівців для різних сфер економіки та виробництва. У Вознесенську – за професіями електротехнічного виробництва, будівництва, монтажних і ремонтно-будівельних робіт, а також торговельно-комерційної діяльності. У Південноукраїнську – кадрів для промисловості, транспорту, зв’язку та громадського харчування. У Миколаєві – за професіями у сферах будівництва, транспорту, промисловості, електротехнічного виробництва та цифрових технологій.

Читайте також:

Теги: інвестиції освіта студенти Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі Україна має найнижчий рівень банківського кредитування серед країн з ринками, що формуються
Як прискорити економічне зростання і при чому тут НБУ
20 сiчня, 18:01
Епоха Поплавського: кінець чи антракт?
Епоха Поплавського: кінець чи антракт?
10 лютого, 19:11
«Ефект Трампа»: торговельні партнери США почали укладати угоди один з одним
«Ефект Трампа»: торговельні партнери США почали укладати угоди один з одним
4 лютого, 04:29
Уряд Фінляндії виділив кошти для шкіл, вчителів та учнів через падіння освіти
Фінляндія вразила українців своєї реакцією на кризу у сфері освіти
4 лютого, 10:22
Кім вважає, що після завершення війни економіка країни матиме шанс не просто відновитись, а набути неабиякої сили
Віталій Кім розповів, коли він очікує на завершення війни
17 сiчня, 18:58
Заклади освіти, визначені опорними пунктами, працюватимуть у форматі, обраному педагогічним колективом
Київські школи відновлюють навчання: названо дату
29 сiчня, 20:09
Попри війну «Метінвест» інвестує у виробництво сировини для зеленої сталі на Північному ГЗК
Попри війну «Метінвест» інвестує у виробництво сировини для зеленої сталі на Північному ГЗК
12 лютого, 16:50
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
Гнат Коробко розповів про конкурс колядування від проєкту «Знай свою Україну» для освітніх закладів
6 лютого, 20:38
Департамент освіти розглядає можливість тимчасового переведення учнів початкових класів до найближчих шкіл, де є тепло
Освітній колапс на лівому березі: які школи та садки Києва йдуть на дистанційку (список)
6 лютого, 16:19

Події в Україні

Як будуть вимикати світло 17 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 17 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Понад $430 тисяч інвестицій: на Миколаївщині модернізують заклади профтехосвіти
Понад $430 тисяч інвестицій: на Миколаївщині модернізують заклади профтехосвіти
Помер Семен Глузман: людина, яка перемогла радянську каральну психіатрію
Помер Семен Глузман: людина, яка перемогла радянську каральну психіатрію
Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА
Генштаб підтвердив ураження пункту управління БпЛА
Роботи будуть сортувати газети. Смілянський розповів про новинку
Роботи будуть сортувати газети. Смілянський розповів про новинку
Як негода та атаки РФ позначилися на енергосистемі: дані Міненерго
Як негода та атаки РФ позначилися на енергосистемі: дані Міненерго

Новини

Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02
Кремль знову заговорив про території перед зустріччю в Женеві
Сьогодні, 17:46
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму
Сьогодні, 16:54
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Сьогодні, 16:24

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua