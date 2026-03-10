Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Студентка з Китаю спровокувала переполох у київській консерваторії. Мінкульт почав перевірку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Студентка з Китаю спровокувала переполох у київській консерваторії. Мінкульт почав перевірку
Комісія Мінкульту має завершити перевірку Національної музичної академії до 20 березня
фото: КМДА

Мінкульт взявся за Національну музичну академію через скаргу студентки з Китаю

Студентка Національної музичної академії України (НМАУ), китаянка Ву Юаньюань поскаржилася Міністерству культури України на можливі факти незаконного збору коштів, академічного шахрайства та службової недбалості з боку працівників відділу по роботі з іноземними студентами та працівників інших структурних підрозділів вишу. Про це Мінкульт повідомив у відповіді на запит «Главкома».

25 листопада 2025 року міністерка культури Тетяна Бережна видала наказ про утворення Комісії з перевірки Національної музичної академії. Причиною стала скарга студентки другого курсу магістратури цього вишу Ву Юаньюань. Контроль за виконанням наказу Бережна лишила за собою.

Спочатку головою Комісії з перевірки НМАУ була Галина Григоренко, перша заступниця Бережної. Проте пізніше, замість неї, комісію очолив директор Департаменту мистецтв та креативних індустрій Євген Лагно.

Перевірка мала тривати з 26 листопада 2025 року по 10 лютого 2026-го. Згодом її було продовжено до 20 березня поточного року.

У відповіді на запит «Главкома» Мінкульт пояснив, що це пов’язано з сесією та канікулами в академії, а також із проблемами з електрикою та опаленням унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Главком» поцікавився в Мінкульту, в чому полягає суть скарги студентки Ву Юаньюань та чому продовжено перевірку музичної академії
«Главком» поцікавився в Мінкульту, в чому полягає суть скарги студентки Ву Юаньюань та чому продовжено перевірку музичної академії
відповідь Мінкульту на запит «Главкома»

«До основних питань, що підлягають перевірці, належать: організація діяльності відділу з роботи з іноземними студентами академії; стан організації освітнього процесу іноземних студентів в академії», – йдеться у відповіді на запит редакції.

Що каже академія?

У коментарі «Главкому» проректор з навчальної роботи НМАУ Віктор Бондарчук запевнив: студентка Ву Юаньюань подала скаргу в Мінкульт, утім до керівництва академії не зверталася. На запитання, чи знає керівництво вишу суть скарги, співрозмовник відповів: «Звичайно, не знаємо, нам цю скаргу ніхто не показував… Мінкульт ознайомив нас з наказом щодо проведення перевірки. Перевірка триває, на сьогодні результатів ще не немає. Тому ми не знайомі з актом перевірки, нічого не знаємо. Ми в процесі».

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Нині заклад має назву Національна музична академія України. Рішення було ухвалене відповідно до закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», а також законів «Про вищу освіту» та «Про культуру».

Підставою для перейменування став фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.

Читайте також:

Теги: Мінкульт освіта студенти навчання університет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закарпатська ініціатива «обнулення університетів». Чому треба бити на сполох?
Закарпатська ініціатива «обнулення університетів». Чому треба бити на сполох?
17 лютого, 07:07
Англійська через кіно та серіали: що справді працює, а що – міф
Англійська через кіно та серіали: що справді працює, а що – міф Реклама
17 лютого, 14:59
Народний артист України більше не очолює Київський національний університет культури і мистецтв
Поплавський прокоментував втрату посади ректора Університету культури
11 лютого, 06:39
Ворог зробив чергову спробу інформаційної легітимізації окупації
В окупованому Луганську росіяни влаштували екскурсію для іноземних студентів
18 лютого, 15:18
Дані про відсутніх учнів передаватимуть правоохоронцям
Кабмін зобов'язав школи повідомляти поліцію про прогули
27 лютого, 05:18
У Хмельницькому ізоляторі ув’язнені здобули освіту дистанційно
Ув’язнені в Хмельницькому СІЗО завершили навчання та здобули дипломи
25 лютого, 19:37
Окупант записав коротке повідомлення: «Мам, спасибо тебе за разговор»
«Мені зараз ніколи»: мати відмовилася говорити з полоненим окупантом
1 березня, 21:15
Київська влада пропонує переглянути формат НМТ
Київська влада закликає уряд переглянути формат НМТ через важку зиму
6 березня, 18:30
Назар Манжара каже, що не зміг залишитися осторонь
У Сумах 15-річний школяр врятував жінку, поранену під час російської атаки
7 березня, 15:15

Наука та освіта

Студентка з Китаю спровокувала переполох у київській консерваторії. Мінкульт почав перевірку
Студентка з Китаю спровокувала переполох у київській консерваторії. Мінкульт почав перевірку
Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття
Кабмін об’єднав два найбільші університети Закарпаття
За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду
За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду
Чи існують паралельні світи: науковці здивували відповіддю
Чи існують паралельні світи: науковці здивували відповіддю
Уряд запровадив вимоги для роботи у школах та дитсадках: кому заборонили працювати з дітьми
Уряд запровадив вимоги для роботи у школах та дитсадках: кому заборонили працювати з дітьми
Як зареєструватися на НМТ-2026: покрокова інструкція
Як зареєструватися на НМТ-2026: покрокова інструкція

Новини

Сім'ю українського спортсмена змусили зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
Сьогодні, 14:42
Втрачений 130 років тому фільм із першим у світі роботом знайшли у США
Сьогодні, 11:10
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Вчора, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:28

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua