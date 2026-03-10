Студентка з Китаю спровокувала переполох у київській консерваторії. Мінкульт почав перевірку

Мінкульт взявся за Національну музичну академію через скаргу студентки з Китаю

Студентка Національної музичної академії України (НМАУ), китаянка Ву Юаньюань поскаржилася Міністерству культури України на можливі факти незаконного збору коштів, академічного шахрайства та службової недбалості з боку працівників відділу по роботі з іноземними студентами та працівників інших структурних підрозділів вишу. Про це Мінкульт повідомив у відповіді на запит «Главкома».

25 листопада 2025 року міністерка культури Тетяна Бережна видала наказ про утворення Комісії з перевірки Національної музичної академії. Причиною стала скарга студентки другого курсу магістратури цього вишу Ву Юаньюань. Контроль за виконанням наказу Бережна лишила за собою.

Спочатку головою Комісії з перевірки НМАУ була Галина Григоренко, перша заступниця Бережної. Проте пізніше, замість неї, комісію очолив директор Департаменту мистецтв та креативних індустрій Євген Лагно.

Перевірка мала тривати з 26 листопада 2025 року по 10 лютого 2026-го. Згодом її було продовжено до 20 березня поточного року.

У відповіді на запит «Главкома» Мінкульт пояснив, що це пов’язано з сесією та канікулами в академії, а також із проблемами з електрикою та опаленням унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Главком» поцікавився в Мінкульту, в чому полягає суть скарги студентки Ву Юаньюань та чому продовжено перевірку музичної академії відповідь Мінкульту на запит «Главкома»

«До основних питань, що підлягають перевірці, належать: організація діяльності відділу з роботи з іноземними студентами академії; стан організації освітнього процесу іноземних студентів в академії», – йдеться у відповіді на запит редакції.

Що каже академія?

У коментарі «Главкому» проректор з навчальної роботи НМАУ Віктор Бондарчук запевнив: студентка Ву Юаньюань подала скаргу в Мінкульт, утім до керівництва академії не зверталася. На запитання, чи знає керівництво вишу суть скарги, співрозмовник відповів: «Звичайно, не знаємо, нам цю скаргу ніхто не показував… Мінкульт ознайомив нас з наказом щодо проведення перевірки. Перевірка триває, на сьогодні результатів ще не немає. Тому ми не знайомі з актом перевірки, нічого не знаємо. Ми в процесі».

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Міністерство культури ухвалило рішення перейменувати Національну музичну академію України імені Чайковського. Нині заклад має назву Національна музична академія України. Рішення було ухвалене відповідно до закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», а також законів «Про вищу освіту» та «Про культуру».

Підставою для перейменування став фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам’яті. Комісія визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.