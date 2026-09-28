PR-команду ДТЕК визнали найкращою за версією редакції MMR

ДТЕК отримав три відзнаки MMR за міжнародні та антикризові проєкти та роботу PR-команди

Компанія ДТЕК отримала три нагороди за свої комунікаційні проєкти під час PR-марафону 2026, організованого MMR та бізнес-бюро Ekonomika+. Компанію відзначили в номінаціях «Антикризові комунікації», «PR на міжнародному рівні» та «Найкраща PR-команда» за версією редакції. Про це йдеться в повідомленні Market Media Review (MMR).

«25 вересня 2026 року в Києві у відбувся Тотальний PR марафон 2026 від медіа про маркетинг та креатив MMR та бізнес-бюро Ekonomika+, який зібрав топових піарників, креативників та маркетологів, щоб поговорити про те, як комунікації стали частиною кожної бізнес-функції. Під час івенту були оголошені переможці Конкурсу PR-кейсів – ті, хто задають нову планку для індустрії та показують, як PR впливає не лише на репутацію, а й на весь бізнес», – йдеться в ньому.

Зазначається, що компанія ДТЕК отримала три нагороди від MMR.

Першу нагороду компанія отримала в номінації «Антикризові комунікації» за кампанію «Світло тримається».

Другу нагороду ДТЕК отримав в номінації «PR на міжнародному рівні» за виконання хором композиції «Щедрин» на одній зі зруйнованих ТЕС компанії.

Третю нагороду ДТЕК отримав в номінації «Вибір редакції» за кращу PR-команду.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова єдиний з України отримав престижну міжнародну премію Global SABRE Awards 2026.