Податки в Україні: види, ставки, правила сплати

Про ключові правила нарахування та сплати податків в Україні

За інформацією від Міністерства фінансів, впродовж 2024 року в державний бюджет України надійшло більше 2,1 трильйонів гривень в якості податків і зборів. З них понад 1 трильйон гривень – це надходження від Державної податкової служби, яка контролює та консолідує сплату обов’язкових податків населенням і бізнесом.

Обов’язок сплати податків в Україні покладено на всіх повнолітніх дієздатних осіб в разі отримання ними доходу – як громадян, так і іноземців. Певна частина з будь-яких коштів, що надійшли особі, яка проживає на території держави, повинна перераховуватися в бюджет. Таким чином держава отримує фінанси на підтримку соціальної сфери, апарату управління, медицини, освіти та ін.

Ключові правила нарахування та сплати податків в Україні зібрано в ПКУ. Деякі види зборів регулюються додатковими законодавчими актами. За невиконання обов’язку сплати податків податкова накладає штрафи, в разі виявлення нелегально отриманих чи не врахованих в декларації доходів – нараховує суми й стягує їх примусово.

Основні види податків в Україні

В ст. 8 ПКУ визначено два види податків – загальнодержавні та місцеві. Загальнодержавні податки – це ті, що встановлюються ПКУ для всіх громадян України, незалежно від місця проживання. Загальнодержавні податки – це:

ПДФО – сплачують фізичні особи з будь-якого отриманого доходу та підприємці, якими була здійснена реєстрація ФОП на загальній системі оподаткування.

Податок на прибуток підприємств – передбачений для бізнесу.

ПДВ, акциз – податки, встановлені для деяких груп товарів та послуг.

Мито – нараховується під час проходження товарами митного контролю.

Рентна плата – податок на користування природними ресурсами.

Екологічний податок – збір для установ, що здійснюють викид забруднюючих речовин.

Місцеві податки – збори, які встановлюють місцеві органи самоврядування. Це можуть бути міські ради, селищні або ж сільські. Сплачувати їх повинні жителі відповідних територіальних громад. Місцеві види податків і зборів:

Єдиний податок – сплачують фізичні особи підприємці (ФОП), що вибрали спрощений режим оподаткування. Податок на майно – на об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспорт. Туристичний збір – платять ті, хто тимчасово приїжджає в громаду та зупиняється в готелі, мотелі, базах тощо. Збір за місця для паркування – нараховується власникам платних автостоянок.

Також з 2014 року як тимчасовий було додано військовий збір. Ставки та список тих, хто зобов’язаний його платити, змінили в кінці 2024 року. І в 2025 році військовий збір сплачують практично всі – населення, ФОП, компанії.

Хто та як сплачує податки в 2025 році

На перший погляд здається, що податків в Україні багато, проте в більшості випадків кошти в бюджет сплачуються за простим алгоритмом і чітко визначеними ставками. Платниками податків можуть бути фізичні особи, підприємці (ФОП), юридичні особи, компанії (ТОВ). Податки сплачуються зі всіх видів доходів (за деякими виключеннями), часто з майна, землі тощо.

Ставки різні, залежать від статусу платника, об’єкту оподаткування, певних умов. В більшості випадків алгоритм сплати податків в Україні виглядає так:

Особа чи компанія отримала дохід або майно, що оподатковується.

Подає річний звіт з даними за період з 1 січня по 31 грудня, де вказує кошти чи об’єкт.

У встановлений термін сплачує в бюджет податки.

Терміни подання звіту можуть бути різними, проте зазвичай це 2-4 місяці року, наступного за звітним періодом. Сплата податків відбувається вже після подання декларації – тут терміни також свої для різних ситуацій, від 10 днів і до кількох місяців після прийняття податковою звіту.

Отже, кожна особа (фізична, юридична) має не лише сплачувати податки в Україні, але і звітувати перед ДПС в разі появи податкових зобов’язань. В більшості випадків платнику не повідомляють про те, що він повинен перерахувати кошти в бюджет, не вказують суму, терміни.

Обов’язок повністю покладається на самих платників або їх податкових агентів і незнання про нього від відповідальності не звільняє.

Податки, що нараховуються на доходи населення

Всі фізичні особи (за деякими виключеннями) зобов’язані сплачувати з доходів:

Податок на доходи фізичних осіб (він же ПДФО) – за стандартною ставкою 18% або іншою у виключних випадках. Військовий збір (ВЗ) – ставка в 2025 році становить 5%.

ПДФО і ВЗ нараховуються на переважну більшість видів доходів громадян і резидентів, що отримують прибуток в Україні. Отримавши кошти, фізичні особи повинні самостійно подавати звіт до податкової, обчислювати суму податку та сплачувати його у встановлені терміни.

Стандартний термін для звітування про доходи – 1 травня. Декларація заповнюється з даними за період з 1 січня по 31 грудня минулого року, що вже завершився. Ідентифікатор бланку F0100214. Сплатити податки за результатами звітування треба до 1 серпня.

Оподаткування доходів найманих працівників

Виключення щодо самостійного нарахування й сплати податків в Україні зроблене для найманих працівників – фізичних осіб, які працюють в організаціях, підприємствах, установах, у ФОП за трудовим договором. Податки за найманого працівника обчислює та утримує роботодавець, адже він є податковим агентом цієї особи.

З доходу працівників роботодавець зобов’язаний утримати 18% ПДФО і 5% ВЗ, а також окремо сплатити 22% від нарахованої суми єдиного внеску (ЄСВ). Декларацію з відомостями про нараховані працівникам суми зарплати, утримані податки, сплачений внесок роботодавці подають кожен місяць до 20 числа, звітуючи за попередній повний місяць.

Сам працівник нічого не обчислює, не подає декларацій в ДПС – всі обов’язки покладено на роботодавця. Закон встановлює низку суворих вимог до ведення кадрового обліку на підприємствах – декларація подається раз на рік, а не на місяць, штрафи за найменшу помилку нараховуються більш високі, ніж коли мова йде про фізосіб.

Тому в компаніях зазвичай всі обов’язки по нарахуванню, утриманню, своєчасному звітуванню по податках найманих працівників виконує штатний бухгалтер або залучаються зовнішні спеціалісти з необхідним досвідом. В 2025 році одним з найбільш популярних та вигідних рішень є аутсорсинг бухгалтерії, який дозволяє передати весь облік фахівцям, які в тому числі займаються і податками.

Приклад нарахування роботодавцем податків за найманого працівника:

Підприємство нараховує співробітнику в серпні зарплату – умовно 25 000 грн. З цієї суми утримує податки: 18% = 4 500 грн. ПДФО, 5% = 1 250 грн. ВЗ. Окремо з суми підприємство перераховує за працівника 22% ЄСВ (для пенсійного фонду) – 5 500 грн. Працівник отримує «на руки» зарплату за мінусом суми податків (5 750 грн. загалом) – 19 250 грн. Підприємство подає в податкову звіт зі всіма розрахунками за серпень до 20 вересня.

Основні види доходів, з яких потрібно платити податки фізичним особам

Вид доходів особи Хто сплачує Ставки Порядок оплати та звітності Заробітна плата Роботодавець ПДФО 18% і ВЗ 5%, 22% ЄСВ Податки сплачуються 2 рази на місяць, але не пізніше 20 числа. Звіт подається до 20 числа кожного місяця за попередній. Дохід від оренди нерухомості, земельних ділянок Особа, яка отримала ПДФО 18% і ВЗ 5% Термін подання декларації – 1 травня, податки сплачуються до 1 серпня. Кошти від продажу нерухомості, авто Особа, яка отримала ПДФО 18% і ВЗ 5% Виключення: не нараховується податок на 1-й продаж майна впродовж року. Декларація – до 1 травня, сплата ПДФО і ВЗ – до 1 серпня. Пасивні доходи: дивіденди, нараховані роялті, відсотки та ін. Особа, яка отримала ПДФО 18% і ВЗ 5% Є знижені ставки для певних видів дивідендів. Декларація – до 1 травня, сплата ПДФО і ВЗ – до 1 серпня. Подарунки, спадщина, виграші в лотереях, акціях Особа, яка отримала ПДФО 18% і ВЗ 5% Виключення: спадщина та подарунки від родичів 1 або ж 2 ступенів споріднення не оподатковуються. Декларація – до 1 травня, сплата ПДФО і ВЗ – до 1 серпня.

Не оподатковуються деякі види благодійної допомоги, суми боргів в певних ситуаціях та інші види окремих доходів, що зустрічаються досить рідко і вказані в ст. 165 ПКУ.

Види податків в Україні, які сплачують ФОП – фізичні особи підприємці

Податки на прибуток фізичних осіб підприємців можуть бути різними та залежать від системи, яку вибрав ФОП для свого бізнесу. Власне систем оподаткування для підприємців в Україні існує дві – загальна та спрощена. Загальний режим передбачає досить високі суми податків для ФОП, але дає максимальну свободу в організації бізнесу.

Загальна система нарахування податків для ФОП

На загальній системі ФОП податки сплачує високі, але має можливість зменшувати суму, на яку нараховуються збори, за рахунок витрат. Якщо мати підтверджуючі документи та доказ зв’язку витрат з веденням підприємницької діяльності, вони віднімаються від суми доходу і лише тоді на залишок нараховуються такі податки:

ПДФО (він же податок на доходи фізичних осіб) – за стандартною ставкою 18%. Військовий збір – також стандартно, 5% з 2025 року. Єдиний соціальний внесок – 22%.

Податки для ФОП на загальній системі дають суттєве навантаження на бізнес – 45% підприємець сплачує в бюджет. Проте в деяких випадках це єдиний можливий варіант. Наприклад, якщо бізнес пов'язаний зі сферами діяльності, забороненими для спрощеної системи (азартні ігри, аудит, фінансові послуги та ін.) або передбачає отримання доходів понад 6-9 млн. грн.

Спрощена система сплати податків

Спрощена система – це кілька варіантів (груп) з різними ставками податків і механізмом їх сплати. Умови на групах різні, проте на спрощеній системі завжди нижчі суми податків для ФОП, менше вимог до ведення звітності. Водночас є певні обмеження щодо суми річного доходу, вибору видів діяльності, найму працівників, вибору клієнтів.

Всього груп спрощеного режиму (єдиного податку) для ФОП передбачено чотири, кожна зі своїми умовами. 4 група створена виключно для сільгосптоваровиробників і пропонує їм певні умови оподаткування. Тому підприємці, що працюють в інших галузях, вибирають між 1-3 групами. Найбільше обмежень на 1 групі єдиного податку, найменше – на 3 групі.

Податки ФОП на 1 групі

ФОП 1 групи податки платить фіксовані, суми яких не залежать від рівня доходів. Тобто, отримав підприємець за місяць 10 грн. чи 50 000 грн. – розмір коштів, які треба перерахувати в бюджет, не зміниться.

Які податки ФОП 1 групи платить:

Єдиний податок – розраховується з мінімального прожиткового мінімуму, становить 10% (302,8 грн. в 2025 році).

Військовий збір – 10% від мінімальної зарплати (наразі 800 грн.).

ЄСВ – всі ФОП повинні платити хоча б 22% від мінімальної суми зарплати (1760 грн.).

Податки ФОП 1 групи зобов’язаний платити кожен місяць, до 20 числа. Наприклад, за серпень всі збори вже мають бути перераховані до 20 серпня.

2 група ФОП: податки, які потрібно платити

Для ФОП 2 групи податки також встановлені фіксовані. Нараховуються як відсотки від мінімальної зарплати (а це 8000 грн. в 2025 році): 10% ВЗ, 20% ЄП, 22% ЄСВ. Сплата відбувається в ті ж терміни, що і для 1 групи: до 20 числа кожного місяця.

Встановлені для ФОП 3 група податки

Податки ФОП 3 групи платить за іншим алгоритмом – суми залежать від отриманих доходів, за виключенням ЄСВ. Єдиний внесок сплачується аналогічно до 1-2 груп – у розмірі 22% від МЗП.

Встановлені для ФОП 3 групи ставки податків в Україні:

Єдиний податок – 3% (для платників ПДВ) або 5% (якщо ПДВ не сплачується) від всього доходу.

Військовий збір – ставка 1% від загальної суми доходу.

Платить податки ФОП 3 групи раз на квартал, після подання квартальної декларації.

Приклад обчислення податку для ФОП на загальному режимі та 1-3 групах спрощеної

ФОП на загальній системі 1 група єдиного податку 2 група єдиного податку 3 група єдиного податку Дохід 50 000 грн. 50 000 грн. 50 000 грн. 50 000 грн. Суми податків ПДФО – 9 000 грн. ВЗ – 2 500 грн. ЄП – 302,8 грн. ВЗ – 800 грн. ЄП – 1 600 грн. ВЗ – 800 грн. ЄП – 2 500 грн. ВЗ – 500 грн. ЄСВ 11 000 грн. 1 760 грн. 1 760 грн. 1 760 грн. Всього треба сплатити 22 500 грн. 2 862,8 грн. 4 160 грн. 4 760 грн. Залишок 27 500 грн. 47 137,2 грн. 45 840 грн. 45 240 грн.

Очевидно, що ставки податків для ФОП на спрощеній системі більш вигідні. А от вже групу вибирають після розгляду обмежень, встановлених для кожної з них, та з врахуванням потреб бізнесу.

Податки для компаній і фірм – ТОВ, АТ та інших підприємств

Підприємства в Україні податки можуть сплачувати за трьома схемами – на умовах загальної системи, 3 групи спрощеної (1-2 група доступні лише ФОП, а 4 для сільськогосподарської сфери) або режиму Дія.Сіті (виключно для ІТ-компаній).

Перебуваючи на загальній системі, підприємство перераховує в бюджет 18% податку на прибуток. На 3 групі спрощеної – ті ж 3% чи 5% єдиного податку, а також 1% військового збору, що і ФОП. А от режим Дія.Сіті пропонує більш цікаві умови.

Податки для підприємств – резидентів Дія.Сіті

Дія.Сіті – це спеціальний режим, який пропонує унікальні умови виключно для ІТ-компаній. Щоб стати резидентом Дія.Сіті, треба відповідати низці критеріїв – вести один з видів діяльності, що вказані в профільному законі (там зібрані різні ІТ-напрямки), мати мінімум 9 працівників, платити їм по 1200 євро зарплати. Є певні послаблення для стартапів, які треба розглядати окремо.

Отже, основна перевага режиму Дія.Сіті – податки можна платити за зниженими ставками. І якщо в порівнянні з 3 групою спрощеної системи різниця не очевидна, то з умовами загального режиму – навіть дуже відчутна. Адже не всі компанії можуть відповідати обмеженням єдиного податку і для більшості режим Дія.Сіті є вигіднішим, ніж загальний.

Тут є можливість платити 9% податку на виведений капітал замість стандартної ставки 18% на прибуток. А якщо реінвестувати капітал, можна взагалі з прибутку не відраховувати кошти в бюджет. Є й інші нюанси, які варто розглядати окремо зі спеціалістом, який має досвід ведення бухгалтерського обліку на умовах Дія.Сіті.

Інші види податків, які є в Україні

Багато хто з українців-власників нерухомості повинен сплачувати податок на нерухомість. Він нараховується на квадратні метри, що перевищують встановлені законодавством ліміти: більше 60 м2 для житлових квартир, 120 м2 – будинків, 180 м2 – інших типів нерухомості. Суми розраховуються як відсоток від мінімальної зарплати, сповіщення приходять від ДПС зазвичай поштою.

Також є й інші податки в Україні, які потрібно нараховувати в окремих ситуаціях – за умови отримання доходу в грошовій чи негрошовій формі. ДПС пильно слідкує за дотриманням всіх вимог, тому не варто ігнорувати зобов’язання та ризикувати отримати штраф чи інші санкції.