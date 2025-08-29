Головна Світ Економіка
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Статки Ван Нінга оцінюються в $26,5 млрд
фото із відкритих джерел

Автор іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу

Ван Нін, голова китайської компанії Pop Mart, яка виробляє ляльки Labubu, за перші вісім місяців цього року збільшив свій статок на $18,8 млрд. Це вражаюче зростання дозволило йому увійти до списку найбагатших людей світу. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg Billionaires Index.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index), який розраховується на основі вартості акцій компаній, статки Ван Ніна у 2025 році зросли більш ніж утричі. За темпами приросту капіталу він відстав лише від семи імен у світовому рейтингу.

Агентство з березня 2012 року публікує Bloomberg Billionaires Index, до якого включено відомості про стан 500 найбагатших людей планети.

Наразі Ван Нін посідає 86-й рядок у списку найбагатших бізнесменів світу. Ван Нін заробив за 8 місяців цього року $18,8 млрд, обігнавши тим самим засновника Amazon Джефа Безоса, мультимільярдера Уоррена Баффетта та голову ради директорів Dell Майкла Делла.

Ван Нін, голова китайської компанії Pop Mart, яка випускає ляльки Лабубу посів місце серед мільярдерів
Ван Нін, голова китайської компанії Pop Mart, яка випускає ляльки Лабубу посів місце серед мільярдерів

Компанія Pop Mart, що спеціалізується на виробництві колекційних іграшок, набула шаленої популярності завдяки моделі «сліпих коробок». Покупці не знають, яка саме фігурка їм дістанеться, що перетворює покупку на захопливу гру та стимулює збирати повні колекції. Цей успіх вивів компанію на світову арену, а її засновника – до списку глобальних багатіїв.

Від художника до мільярдера: історія Labubu

Історія Labubu почалася у 2015 році, коли Касінг Лунг створив серію персонажів під назвою «Монстри», натхненних скандинавською міфологією. У 2019 році він підписав контракт із китайським гігантом іграшок Pop Mart, який почав виробляти ці фігурки. Завдяки унікальній естетиці та моделі «сліпих коробок», іграшки миттєво стали глобальним хітом, особливо серед покоління Z.

Феномен «сліпих коробок». Покупці не знають, яка саме фігурка всередині, що перетворює процес покупки на захопливу гру. Цей елемент непередбачуваності посилює азарт і стимулює людей збирати повні колекції.

Унікальна естетика. На відміну від «ідеальних» іграшок, Labubu мають злегка «моторошний» і водночас милий вигляд, що відповідає трендам сучасної попкультури.

До слова, ринкова вартість китайської компанії-виробника іграшок labubu Pop Mart International Group перевищила вартість «Газпрому».

Раніше стало відомо, що зловмисники винайшли новий сценарій обману власників криптогаманців у країні-агресорці Росії. Вони створюють фальшиві сайти, де під виглядом акції «безкоштовно» пропонують криптовалюту під назвою Labubu. 

Теги: історія Китай бізнес

