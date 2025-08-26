Головна Світ Економіка
Білоруська економіка наближається до стагнації: деталі від розвідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зовнішньоторговельний баланс у Білорусі погіршується
фото: СЗРУ

Інфляційний тиск у Білорусі посилюється

Білоруська економіка демонструє сповільнення на тлі проблем в економіці РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. 

Розвідка зауважує, що за січень-липень 2025 року ВВП країни зріс лише на 1,3% у річному вираженні проти планових 4,1%. Основні експортно-орієнтовані галузі – промисловість, транспорт і IT – фактично не показали приросту, що свідчить про слабкий зовнішній попит та обмежений виробничий потенціал.

«Сільське господарство також відстає: станом на 1 серпня зернові зібрано лише з 22,3% площ, тоді як торік – майже з 60%», –

За даними розвідки, зовнішньоторговельний баланс погіршується: у червні дефіцит зріс на $240 млн у місячному вимірі через скорочення експорту, зокрема калію. Попри це мінекономіки Білорусі планує зробити ставку на експорт, прогнозуючи його зростання на 3,7 % наступного року. Втім, за перше півріччя поставки вже впали на ті самі 3,7 %. На російському ринку конкуренція загострюється навіть для місцевих виробників, а на далеких ринках білоруські компанії втрачають останні ніші.

Інфляційний тиск також посилюється: у липні річна інфляція становила 7,4%, у серпні очікується 7,5%, а восени – 8-9% за планового рівня 5%.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив звернутись до російського диктатора Володимира Путіна, аби взяти у борг ще грошей. Повідомляється, що Білорусь розглядає можливість залучення додаткового фінансування від Росії.

