Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM

У заяві зазначається, що нинішні цілі зниження викидів не враховують руйнування інфраструктури та зниження промислової активності

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд України переглянути кліматичні зобов’язання країни та відкласти запровадження механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM), з огляду на складну економічну ситуацію та наслідки повномасштабної війни.

Як повідомляє пресслужба ЄБА, асоціація неодноразово підкреслювала необхідність перегляду Другого національно визначеного внеску України (НОВ-2) в рамках Паризької кліматичної угоди. У заяві зазначається, що нинішні цілі щодо зниження викидів (68–73% до 2035 року від рівня 1990 року) є надто амбітними й не враховують руйнування інфраструктури та зниження промислової активності.

«У поточних умовах кліматичні зобов’язання мають бути реалістичними та такими, що не загрожують залишкам діючої промисловості», – наголошується в заяві.

Крім того, ЄБА підтримала ініціативу щодо відтермінування дії CBAM для України, підкресливши важливість збереження конкурентоспроможності українських експортерів на ринку ЄС.

Асоціація очікує, що уряд і Верховна Рада продовжать діалог із бізнесом щодо збалансованого впровадження кліматичної політики з урахуванням воєнних обставин.

Теги: бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На сьогодні понад 1080 студентів вступили до «Метінвест Політехніки» на різні освітні програми
«Метінвест Політехніка» запускає програму подвійних дипломів із Дніпровською політехнікою
29 серпня, 15:27
«Укрзалізниця» постійно підвищує тарифи, не забезпечуючи належного рівня сервісу, – зазначив Кудрявцев
Тарифи «Укрзалізниці» можуть вбити експортні галузі – виконавчий директор Асоціації виробників феросплавів
26 серпня, 13:10
Путін відзначив лідерські якості Трампа
Трамп отримав порцію похвали від Путіна
22 серпня, 22:53
За словами Лесі Карнаух, до моменту оголошення мораторію Податкова провела 30 тис. перевірок бізнесу
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
20 серпня, 20:37
Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій
Путін відкрив можливість повернення американських інвесторів у проєкт «Сахалін-1»
16 серпня, 04:16
Дружина посадовця митниці отримала 1,4 млн грн, але в податкових деклараціях зафіксувала лише 112 тис. грн
Дружину посадовця митниці зобов'язали сплатити до бюджету понад 300 тис грн податків
14 серпня, 17:55
Рівень невизначеності серед бізнесу дещо знизився
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди
13 серпня, 18:45
У липні 2025 року найбільше Україна експортувала соняшникову олію, руду та зерно
Чому Україна експортує мільйони тонн зерна, а грошей у бюджеті не вистачає? Авторська стаття
11 серпня, 16:55
Із козами радо спілкуються і діти, і дорослі
У Кривому Розі працює кафе з козами
9 серпня, 15:11

Бізнес

Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM
Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM
Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина
Сервіси «Нової пошти» тимчасово недоступні: причина
Податкова пояснила, як змінилися перевірки бізнесу після запровадження мораторію
Податкова пояснила, як змінилися перевірки бізнесу після запровадження мораторію
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
НАБУ і САП розкритикували законопроєкт про додаткові гарантії захисту бізнесу
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
Збитки на 26 млн грн. Експосадовцю «Нафтогазу» оголошено підозру
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні
ЗМІ спростували заяви металургів про «найдорожчу електроенергію» в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
8674
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
6216
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
2932
Фальшива драма кілера Парубія
2658
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua