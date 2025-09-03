Європейський бізнес закликає переглянути кліматичні вимоги для України та відтермінувати податок CBAM

У заяві зазначається, що нинішні цілі зниження викидів не враховують руйнування інфраструктури та зниження промислової активності

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд України переглянути кліматичні зобов’язання країни та відкласти запровадження механізму вуглецевого коригування на кордоні (CBAM), з огляду на складну економічну ситуацію та наслідки повномасштабної війни.

Як повідомляє пресслужба ЄБА, асоціація неодноразово підкреслювала необхідність перегляду Другого національно визначеного внеску України (НОВ-2) в рамках Паризької кліматичної угоди. У заяві зазначається, що нинішні цілі щодо зниження викидів (68–73% до 2035 року від рівня 1990 року) є надто амбітними й не враховують руйнування інфраструктури та зниження промислової активності.

«У поточних умовах кліматичні зобов’язання мають бути реалістичними та такими, що не загрожують залишкам діючої промисловості», – наголошується в заяві.

Крім того, ЄБА підтримала ініціативу щодо відтермінування дії CBAM для України, підкресливши важливість збереження конкурентоспроможності українських експортерів на ринку ЄС.

Асоціація очікує, що уряд і Верховна Рада продовжать діалог із бізнесом щодо збалансованого впровадження кліматичної політики з урахуванням воєнних обставин.