Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
Головні новини ночі проти 2 вересня
фото: КОВА

У Білій Церкві загинув чоловік внаслідок ворожого обстрілу

Росія атакувала Одещину, Суми та Білу Церкву, у США пройшли мітинги проти політики Трампа, російський Ростов опинився під атакою дронів, Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одещину

У ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. 

Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Обстріл Сум

Цієї ночі російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч з цією будівлею розташований дитячий садочок.

Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок ворожого удару зруйновано приміщення торгового ряду. Також є постраждалі, серед них – дитина, які звернулись за медичною допомогою.

Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Пожежу ліквідовано. Триває ліквідація наслідків.

Атака на Білу Церкву

У ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. У місті зафіксовано пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Також повідомляється про одного загиблого. Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу. 

«Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Просимо мешканців зачинити вікна та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

Вибухи в Ростові

У ніч на 2 вересня у російському Ростові мешканці поскаржились на атаку дронів. Повідомляється, що щонайменше сім вибухів пролунало в області, місцеві чули активну роботу ППО.

Російські пабліки поширили відео з моментом влучання БпЛА у багатоповерхівку. За попередніми даними, на місці влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у декількох квартирах, а також є пошкодження самої будівлі.

Мітинги у США

У Сполучених Штатах Америки пройшли масові протести під гаслом «Працівники замість мільярдерів». У понад 900 містах США тисячі мешканців вийшли на вулиці проти політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Демонстрації пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго та інших містах. Протестувальники виступили проти, як вони вважають, надмірного впливу великих корпорацій і бізнес-лідерів під час другої каденції Дональда Трампа.

Заява Трампа 

Білий дім оприлюднив графік роботи для преси на вівторок, 2 вересня. Згідно з розкладом, о 14:00 за вашингтонським часом (о 21:00 за Києвом) президент США зробить офіційну заяву в Овальному кабінеті.

Це стане його першою публічною появою після кількох днів відсутності, яка вже встигла привернути увагу ЗМІ та політичних коментаторів. Подію висвітлюватимуть провідні американські та світові медіа, зокрема FOX, AP, New York Times, Reuters і BBC.

Деталі майбутньої заяви поки що не розголошуються.

Теги: окупанти бізнес президент чоловік ворог відео росіяни дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
27 серпня, 09:21
Голова Сумської ОВА Олег Григоров закликав мешканців регіону до максимальної обережності
Сумська ОВА попереджає про новий метод мінувань від окупантів
5 серпня, 18:24
Чоловік сидить на даху і шматує ножем власний одяг
У Києві чоловік з ножем виліз на дах будинку біля авторинку (відео)
5 серпня, 13:11
Сили оборони знищили командний пункт росіян на Донеччині
Сили оборони уразили командний пункт росіян на Донеччині
11 серпня, 22:25
Чоловік понесе покарання за те, що застрелив собаку на Київщині
На Київщині чоловік застрелив сусідського собаку: що йому загрожує
13 серпня, 14:52
Трамп готовий до переговорів із Путіним
Трамп приземлився на Алясці
15 серпня, 21:27
Головні новини ночі проти 23 серпня
Атака на Краматорськ та Конотоп, вибухи у Росії: головне за ніч
23 серпня, 05:51
Головні новини ночі проти 25 серпня
Обстріл Сумщини: головне за ніч
25 серпня, 05:57
Триває 1281-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 27 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 серпня, 07:00

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
Ворог обстріляв Білу Церкву: є жертва та постраждалі (оновлено)
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні
Окупанти збільшили кількість ударів КАБами по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
25K
Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано: перші кадри
16K
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
12K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
7359
Вбивство Парубія: з'явилася нова інформація про підозрюваного

Новини

Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua