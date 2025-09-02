Атака на українські міста, мітинги у США: головне за ніч

У Білій Церкві загинув чоловік внаслідок ворожого обстрілу

Росія атакувала Одещину, Суми та Білу Церкву, у США пройшли мітинги проти політики Трампа, російський Ростов опинився під атакою дронів, Білий дім анонсував звернення Трампа, який вже кілька днів не з'являвся на публіці.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 2 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Одещину

У ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Обстріл Сум

Цієї ночі російські окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Зафіксовано влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. Поруч з цією будівлею розташований дитячий садочок.

Російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста. Внаслідок ворожого удару зруйновано приміщення торгового ряду. Також є постраждалі, серед них – дитина, які звернулись за медичною допомогою.

Пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Пожежу ліквідовано. Триває ліквідація наслідків.

Атака на Білу Церкву

У ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. У місті зафіксовано пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Також повідомляється про одного загиблого. Тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

«Усі відповідні служби вже працюють над ліквідацією наслідків. У деяких районах можливе задимлення. Просимо мешканців зачинити вікна та зберігати спокій», – йдеться у повідомленні.

Вибухи в Ростові

У ніч на 2 вересня у російському Ростові мешканці поскаржились на атаку дронів. Повідомляється, що щонайменше сім вибухів пролунало в області, місцеві чули активну роботу ППО.

Російські пабліки поширили відео з моментом влучання БпЛА у багатоповерхівку. За попередніми даними, на місці влучання виникла пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна у декількох квартирах, а також є пошкодження самої будівлі.

Мітинги у США

У Сполучених Штатах Америки пройшли масові протести під гаслом «Працівники замість мільярдерів». У понад 900 містах США тисячі мешканців вийшли на вулиці проти політики адміністрації президента Дональда Трампа.

Демонстрації пройшли у Нью-Йорку, Чикаго, Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сан-Дієго та інших містах. Протестувальники виступили проти, як вони вважають, надмірного впливу великих корпорацій і бізнес-лідерів під час другої каденції Дональда Трампа.

Заява Трампа

Білий дім оприлюднив графік роботи для преси на вівторок, 2 вересня. Згідно з розкладом, о 14:00 за вашингтонським часом (о 21:00 за Києвом) президент США зробить офіційну заяву в Овальному кабінеті.

Це стане його першою публічною появою після кількох днів відсутності, яка вже встигла привернути увагу ЗМІ та політичних коментаторів. Подію висвітлюватимуть провідні американські та світові медіа, зокрема FOX, AP, New York Times, Reuters і BBC.

Деталі майбутньої заяви поки що не розголошуються.