Рада має спрямувати податки з надприбутків банків на порятунок «Укрзалізниці», – нардепка

Обсяги перевезень впали вдвічі, витрати зросли, а прогнозований збиток «Укрзалізниці» у 2025 році становитиме 22 млрд грн

«Укрзалізниця» сьогодні виконує надважливу соціальну місію – забезпечує перевезення людей і тримає тарифи на довоєнному рівні, попри війну та руйнування інфраструктури. Але без державної підтримки компанія може не витримати фінансового навантаження. Про це заявила народна депутатка України Вікторія Гриб.

Вона наголосила, що ситуація критична: обсяги перевезень впали вдвічі, витрати зросли, а прогнозований збиток «УЗ» у 2025 році становитиме 22 млрд грн.

«Коштів на зарплати для 176 тисяч залізничників вистачить лише до осені. Якщо нічого не робити, нас чекає неминуче і різке підвищення вартості квитків», – підкреслила Гриб.

За її словами, вихід із ситуації вже запропонований у парламенті.

«Незабаром Верховна Рада розглядатиме законопроєкт №13439-3. Він пропонує збільшити Резервний фонд держбюджету на 8 мільярдів гривень. Це дозволить оперативно, за рішенням Уряду, дофінансовувати залізницю: перекрити гострий дефіцит коштів та профінансувати термінове відновлення зруйнованих вузлів, як-от у Синельниковому та Лозовій. Це – наш шанс зберегти стабільну роботу «УЗ» і доступні ціни для людей», – пояснила депутатка.

Джерелом фінансування пропонується зробити частину податку на прибуток підприємств, що зараз зараховується до бюджету столиці.

«Джерело покриття – спрямування до державного бюджету 10% податку на прибуток підприємств, який наразі зараховується до бюджету міста Києва», – зазначила Гриб.

Вона заспокоїла киян, наголосивши, що йдеться не про кошти міста, а про надприбутки банків.

«Бюджет Києва на 2025 рік по цьому податку вже практично виконано (12 млрд із запланованих 17 млрд вже сплачено). Тому перерозподіл частини понадпланових надходжень не несе жодних ризиків для столиці, але є критично важливим для всієї країни», – сказала депутатка.

«Спрямувати ці кошти на підтримку залізниці, від якої залежить економіка та обороноздатність, – це абсолютно логічне і справедливе рішення», – зазначила вона.

Зазначені зміни до Держбюджету, зокрема розширення обсягу Резервного фонду, передбачено в законопроєкті 13439-3. Проєкт закону вже був підтриманий Бюджетним комітетом Верховної Ради.