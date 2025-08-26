Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
Банку довелось вибачатись за ідею із використанням штучного інтелекту
фото із відкритих джерел

Скандал в Австралії: банк замінив працівників ШІ, потім вибачився та повернув їх

Один із найбільших австралійських банків, Commonwealth Bank of Australia (CBA), замінив 45 співробітників свого кол-центру чат-ботом на базі штучного інтелекту (ШІ). Експеримент виявився невдалим, і керівництво банку визнало своє рішення помилковим. Про це пише «Главком» із посиланням на Australian Broadcasting Corporation

Спочатку банк заявляв, що автоматизація спростить роботу та підвищить ефективність, але замість цього робоче навантаження на решту працівників зросло. Профспілка фінансових послуг (FSU) втрутилася в ситуацію та оскаржила рішення банку, звернувшись до Комісії з трудових спорів.

Після впровадження ШІ-бота банк з'ясував, що навантаження на співробітників не поменшало, а навпаки зросло. CBA намагався видати скорочення за інновацію. Використовувати ШІ як прикриття для позбавлення людей – цинічна економія на стабільних робочих місцях», – заявила генеральний секретар FSU Джулія Ангрісано.

Зрештою, банк вибачився перед співробітниками та запропонував їм повернутися на свої посади. Генеральний директор банку Метт Комін визнав, що не всі бізнес-фактори були враховані під час ухвалення початкового рішення.

Тепер банк запропонував постраждалим працівникам вибір: зберегти поточні позиції, перейти до інших підрозділів чи піти з компенсацією. У CBA додали, що «не врахували всі бізнес-фактори при оцінці» і пообіцяли переглянути внутрішні процеси, щоб уникнути подібних помилок.

Профспілка назвала це «великою перемогою», але наголосила, що шкоду вже було завдано, оскільки багато працівників перебували в стані невизначеності протягом кількох тижнів. Це рішення банку викликало додаткові запитання, враховуючи, що за фінансовий рік він отримав рекордний прибуток у розмірі $10,25 млрд.

Нагадаємо, Google розкрила дані про енергетичні та водні витрати на роботу свого ШІ Gemini, що пролило світло на екологічний слід сучасних технологій. 

До слова, штучний інтелект може бути лише допоміжним інструментом у сфері правосуддя, але не може замінити суддю або слугувати джерелом доказів. Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Читайте також:

Теги: Австралія банк профспілка бізнес штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеська область лідирує за кількістю відкритих агропромислових компаній
Агробум під час війни: в яких областях відкривається найбільше компаній
25 липня, 19:29
«Ощадбанк» отримав 80% ТРЦ «Гулівер», а «Укрексімбанк» – 20%
Столичний ТРЦ «Гулівер» перейшов у власність двох банків
27 липня, 09:39
Google стурбований тим, що Закон про штучний інтелект та кодекс практики ризикують уповільнити розвиток та впровадження штучного інтелекту в Європі
Google піде на угоду з Євросоюзом щодо контролю штучного інтелекту
30 липня, 20:16
До поточної версії GPT-5 потрібно підходити з надзвичайною обережністю
Дослідники зламали GPT-5 менш ніж за добу
10 серпня, 09:15
У Європі є низка країн, у яких працювати дуже вигідно
Країни із найбільшою погодинною оплатою: де у ЄС працювати найвигідніше
8 серпня, 13:19
У Німеччині запропонували держслужбовцям працювати на 5,5 років довше
Скандал у Німеччині: чиновникам запропоновано пізніше виходити на пенсію, бо вони «живуть краще»
13 серпня, 12:51
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Рада має направити податки з банківських надприбутків на «Укрзалізницю» – експерт
17 серпня, 15:42
Окрім енергії, ШІ також вимагає значних обсягів води для охолодження дата-центрів
Скільки води витрачає ШІ на один запит – цифри від Google
24 серпня, 22:02
Путін зробив заяву про зустріч з Путіним
Путін після саміту на Алясці заявив про покращення відносин зі США
22 серпня, 22:30

HiTech

Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
Хакер знайшов спосіб безкоштовно харчуватися в McDonald's
Хакер знайшов спосіб безкоштовно харчуватися в McDonald's
Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok
Маск відкрив вихідний код моделі свого штучного інтелекту Grok
Скільки води витрачає ШІ на один запит – цифри від Google
Скільки води витрачає ШІ на один запит – цифри від Google
Користувачі плачуть за старим ChatGPT. Що не так із оновленням нейромережі
Користувачі плачуть за старим ChatGPT. Що не так із оновленням нейромережі
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки
Прорив у нейронауці: штучний інтелект навчився максимально точно читати думки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
9336
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
8911
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4177
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
3826
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua