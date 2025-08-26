Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями

Скандал в Австралії: банк замінив працівників ШІ, потім вибачився та повернув їх

Один із найбільших австралійських банків, Commonwealth Bank of Australia (CBA), замінив 45 співробітників свого кол-центру чат-ботом на базі штучного інтелекту (ШІ). Експеримент виявився невдалим, і керівництво банку визнало своє рішення помилковим. Про це пише «Главком» із посиланням на Australian Broadcasting Corporation

Спочатку банк заявляв, що автоматизація спростить роботу та підвищить ефективність, але замість цього робоче навантаження на решту працівників зросло. Профспілка фінансових послуг (FSU) втрутилася в ситуацію та оскаржила рішення банку, звернувшись до Комісії з трудових спорів.

Після впровадження ШІ-бота банк з'ясував, що навантаження на співробітників не поменшало, а навпаки зросло. CBA намагався видати скорочення за інновацію. Використовувати ШІ як прикриття для позбавлення людей – цинічна економія на стабільних робочих місцях», – заявила генеральний секретар FSU Джулія Ангрісано.

Зрештою, банк вибачився перед співробітниками та запропонував їм повернутися на свої посади. Генеральний директор банку Метт Комін визнав, що не всі бізнес-фактори були враховані під час ухвалення початкового рішення.

Тепер банк запропонував постраждалим працівникам вибір: зберегти поточні позиції, перейти до інших підрозділів чи піти з компенсацією. У CBA додали, що «не врахували всі бізнес-фактори при оцінці» і пообіцяли переглянути внутрішні процеси, щоб уникнути подібних помилок.

Профспілка назвала це «великою перемогою», але наголосила, що шкоду вже було завдано, оскільки багато працівників перебували в стані невизначеності протягом кількох тижнів. Це рішення банку викликало додаткові запитання, враховуючи, що за фінансовий рік він отримав рекордний прибуток у розмірі $10,25 млрд.

