Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду

Після затримання поліцією 49-річний киянин зізнався у скоєному

У Києві перед судом постане 49-річний чоловік, який із ревнощів спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої співмешканки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними поліції, подія сталася наприкінці листопада минулого року в Деснянському районі столиці. До поліції надійшов виклик про займання автомобіля Hyundai на вулиці Радунській. Попри зусилля рятувальників, транспортний засіб згорів вщент.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що порушник декілька місяців намагався відновити стосунки з колишньою. Вкотре отримавши відмову, чоловік вирішив помститись супернику – облив його автівку легкозаймистою рідиною та підпалив, при цьому сам отримав опіки руки.

У результаті пожежі автівка Hyundai згоріла вщент фото: поліція Києва/Facebook

«Оперативники вийшли на слід підозрюваного та затримали його. Ним виявився 49-річний киянин, який зізнався у скоєному», – розповіли у поліції.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

За скоєне палію загрожує до десяти років позбавлення волі фото: поліція Києва

Наразі досудове розслідування завершено, слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

