Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Киянин вщент спалив авто нового обранця своєї колишньої: справу передано до суду
Знищена палієм автівка
фото: поліція Києва/Facebook

Після затримання поліцією  49-річний киянин зізнався у скоєному

У Києві перед судом постане 49-річний чоловік, який із ревнощів спалив автомобіль нового обранця своєї колишньої співмешканки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними поліції, подія сталася наприкінці листопада минулого року в Деснянському районі столиці. До поліції надійшов виклик про займання автомобіля Hyundai на вулиці Радунській. Попри зусилля рятувальників, транспортний засіб згорів вщент. 

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що порушник декілька місяців намагався відновити стосунки з колишньою. Вкотре отримавши відмову, чоловік вирішив помститись супернику – облив його автівку легкозаймистою рідиною та підпалив, при цьому сам отримав опіки руки.

У результаті пожежі автівка Hyundai згоріла вщент
У результаті пожежі автівка Hyundai згоріла вщент
фото: поліція Києва/Facebook

«Оперативники вийшли на слід підозрюваного та затримали його. Ним виявився 49-річний киянин, який зізнався у скоєному», – розповіли у поліції.

Слідчі, за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури, повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

За скоєне палію загрожує до десяти років позбавлення волі
За скоєне палію загрожує до десяти років позбавлення волі
фото: поліція Києва

Наразі досудове розслідування завершено, слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва повідомила про підозру 27-річній киянці, яка напідпитку за вечір підпалила дві автівки.  До Деснянського управління поліції на спецлінію 102 від місцевих мешканців надійшли повідомлення про підпал двох авто, що були запарковані на вулиці Рональда Рейгана та проспекті Червоної Калини. Поліцейські задокументували пошкодження та розпочали пошук причетної до скоєння злочину особи.

Також правоохоронці затримали 22-річного чоловіка, який підозрюється у підпалі автомобіля за завданням російських спецслужб. Транспортний засіб підпалили за допомоги легкозаймистої рідини та у ході розшукових заходів викрили і самого палія. Ним виявився 22-річний киянин, який мешкає неподалік від місця злочину.

