Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)

Уламки БпЛА спричинили пожежу на автостоянці на Мінському масиві

Районна влада вже розпочала ліквідацію наслідків обстрілу

Внаслідок чергової нічної атаки ворожих дронів на Київ 4 січня 2026 року зафіксовано пошкодження в Оболонському районі столиці. Про це повідомив голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирило Фесик, інформує «Главком».

Пожежа на Мінському масиві фото з соцмереж

Наслідки обстрілу на Оболоні:

Автотранспорт: зафіксовано пошкодження автомобілів на місці падіння уламків.

Житловий сектор: у будинку поряд вибито вікна. На місці вже працює керуюча компанія, яка займається ліквідацією наслідків.

Районна поліція документує факти воєнних злочинів РФ.

Наслідки нічної атаки у Оболонському районі фото: соцмережі

«Навіть невелика кількість ворожих дронів здатна завдати шкоди майну та, на жаль, несе загрозу життю людей. Дякуємо нашим силам ППО за щоденну роботу та захист», – наголосив Кирило Фесик.

Як отримати компенсацію та допомогу

Голова РДА запевнив, що всім, чиє майно постраждало, буде надана необхідна підтримка, зокрема з питань отримання матеріальної компенсації.

Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень під час останньої атаки, звертайтеся за номером гарячої лінії:

050 268 03 24 (приймальня голови Оболонської РДА).

Нагадаємо, уночі 5 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горіли авто на стоянці. У Києві є двоє постраждалих людей внаслідок атаки ворожих БпЛА. У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію. Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці. У Шевченківському районі внаслідок влучання в чотирьох поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.