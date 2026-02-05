Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
Районна влада вже розпочала ліквідацію наслідків обстрілу
Внаслідок чергової нічної атаки ворожих дронів на Київ 4 січня 2026 року зафіксовано пошкодження в Оболонському районі столиці. Про це повідомив голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Кирило Фесик, інформує «Главком».
Наслідки обстрілу на Оболоні:
- Автотранспорт: зафіксовано пошкодження автомобілів на місці падіння уламків.
- Житловий сектор: у будинку поряд вибито вікна. На місці вже працює керуюча компанія, яка займається ліквідацією наслідків.
Районна поліція документує факти воєнних злочинів РФ.
«Навіть невелика кількість ворожих дронів здатна завдати шкоди майну та, на жаль, несе загрозу життю людей. Дякуємо нашим силам ППО за щоденну роботу та захист», – наголосив Кирило Фесик.
Як отримати компенсацію та допомогу
Голова РДА запевнив, що всім, чиє майно постраждало, буде надана необхідна підтримка, зокрема з питань отримання матеріальної компенсації.
Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень під час останньої атаки, звертайтеся за номером гарячої лінії:
- 050 268 03 24 (приймальня голови Оболонської РДА).
Нагадаємо, уночі 5 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. За інформацією Ткаченка, внаслідок російської атаки в Оболонському районі горіли авто на стоянці. У Києві є двоє постраждалих людей внаслідок атаки ворожих БпЛА. У Солом'янському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна у чотирьох житлових будинках, зафіксоване пошкодження дитячого садка й господарчої споруди. Рятувальники обстежили прилеглу територію. Постраждала жінка 79 років, її госпіталізували. Ще одній 89-річній жінці лікарі надали допомогу на місці. У Шевченківському районі внаслідок влучання в чотирьох поверхову офісну будівлю сталася пожежа, яку ліквідували рятувальники.
Коментарі — 0