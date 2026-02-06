Суд ЄС дозволив конфісковувати автомобілі з Росії, ввезені з порушенням санкцій

Росіянин придбав у РФ старий автомобіль та незаконно транспортував його до Німеччини

Феміда визнала, що митні органи можуть вилучати автомобілі та забороняти їх реєстрацію в ЄС

Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, згідно з яким країни блоку мають право конфісковувати автомобілі, ввезені з Росії з порушенням санкцій. Приводом став позов росіянина, який проживає в Дюссельдорфі. Про це повідомляє Главком з посиланням на рішення суду.

Громадянин РФ у січні 2023 року придбав у Росії старий автомобіль, у травні того ж року в'їхав на ньому до Польщі, а потім перевіз до Дюссельдорфа без реєстраційних знаків на трейлері і в серпні 2023-го спробував задекларувати. Однак німецька митниця вилучила транспортний засіб, посилаючись на статтю 3i регламенту Євросоюзу № 883/2014. Цей документ забороняє ввозити в ЄС товари, що приносять «істотні доходи Росії».

Обмеження Євросоюзу на ввезення товарів з РФ поширюються на всі позиції, включені до переліку заборонених торгових категорій, випливає з рішення суду. Крім того, суд постановив, що реєстрація ввезених з Росії автомобілів, які перебували на території Євросоюзу станом на 19 грудня 2023 року, допустима лише щодо транспортних засобів, ввезених в ЄС без порушення ембарго.

Рішення набирає чинності негайно і є обов’язковим для всіх національних судів та митних органів країн ЄС. Воно усуває правову невизначеність і посилює практичну дію санкційного режиму проти Росії, зокрема на кордонах Євросоюзу.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила звіт, який свідчить про глибоку системну кризу на російському ринку вантажних автоперевезень. Станом на січень 2026 року галузь перебуває на межі краху через стрімке зростання витрат, санкційний тиск та агресивну експансію китайських компаній. Згідно з даними розвідки, понад сім тис. російських логістичних компаній наразі перебувають у стані банкрутства або ліквідації.

До слова, поки ринок нових автомобілів адаптується до нових податкових реалій, сегмент вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону, продовжує впевнено зростати. У січні 2026 року український автопарк поповнили понад 17 тис. вживаних машин, що на 22% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.