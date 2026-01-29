Головна Київ Новини
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
49-річний водій автобуса Ataman скоїв наїзд на пішохода
фото: Національна поліція Укрвїни

Попри зусилля медиків, пенсіонер помер у лікарні

В місті Обухів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув літній чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 49-річний водій автобуса Ataman скоїв наїзд на пішохода. Потерпілим виявився 67-річний чоловік, який переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Поранення виявилися занадто тяжкими: попри зусилля медиків, пенсіонер помер у лікарні. 

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть або тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті – позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права водити машину до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Фастівському районі поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій постраждав 37-річний чоловік, потерпілого з травмами доставили до медичного закладу. За попередніми даними правоохоронців, 53-річна водійка автомобіля Volkswagen не впоралася з керуванням. У результаті авто здійснило наїзд на пішохода, який у цей момент рухався по проїзній частині дороги. 

