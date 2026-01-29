В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»

Попри зусилля медиків, пенсіонер помер у лікарні

В місті Обухів сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув літній чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За попередніми даними правоохоронців, 49-річний водій автобуса Ataman скоїв наїзд на пішохода. Потерпілим виявився 67-річний чоловік, який переходив проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

Поранення виявилися занадто тяжкими: попри зусилля медиків, пенсіонер помер у лікарні.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть або тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті – позбавлення волі від трьох до восьми років з позбавленням права водити машину до трьох років або без такого.

