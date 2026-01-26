Що відомо про нардепа Ореста Саламаху, який загинув у ДТП

34-річний депутат від «Слуги народу» працював у Комітеті з питань бюджету та відповідав за регіональний розвиток

Народний депутат України дев’ятого скликання Орест Саламаха, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді на Львівщині, був обраний до Верховної Ради у 2019 році від партії «Слуга народу» та входив до Комітету з питань бюджету. «Главком» розповідає, що відомо про Ореса Соломаху.

Орест Саламаха народився 25 березня 1991 року у Львові. У 2013 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент – логістика». У 2018 році здобув другу вищу освіту у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю «Правознавство».

До приходу в політику Саламаха працював у бізнесі. Зокрема, обіймав керівні посади у компанії свого тестя ТОВ «Буд Інвест Ком», яка займається будівництвом. У різні періоди був менеджером із постачання, заступником директора з будівництва та директором компанії. Також працював у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

У 2019 році Орест Саламаха був обраний народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу» за виборчим округом №121 у Львівській області як безпартійний кандидат. Після обрання увійшов до однойменної парламентської фракції.

У Верховній Раді Саламаха працював у Комітеті з питань бюджету та обіймав посаду голови підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку. Також був членом Української частини Парламентської асамблеї України і Республіки Польща та входив до кількох груп міжпарламентських зв’язків, зокрема з Польщею, США, Великою Британією, Бельгією, Словенією, Естонією, Китаєм і Сінгапуром.

Під час президентських виборів 2019 року Саламаха був довіреною особою кандидата Володимира Зеленського у Львівській області. У 2020 році увійшов до ради Львівської обласної організації партії «Слуга народу». У тому ж році виступив проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО, попри позицію фракції.

Наприкінці 2022 року Саламаха підтримав містобудівну реформу (#5655), яку критикували громадські організації через лобіювання інтересів забудовників та зменшення впливу громад на процеси відбудови. Через суспільний резонанс законопроєкт станом на початок 2024 року залишався не підписаним президентом.

У 2024 році, за даними аналітики руху ЧЕСНО, Саламаха потрапив до переліку народних депутатів, які, маючи значні статки у деклараціях, отримували майже максимальні компенсації від держави за оренду житла.

Крім того, у 2020 році Дрогобицька міська рада зверталася до Верховної Ради з вимогою відкликати Саламаху через, на думку місцевих депутатів, його бездіяльність на окрузі та ігнорування запрошень на сесії міськради. Орест Саламаха був одружений, виховував трьох дітей.

Також у 2024 році НАЗК виявило у декларації Ореста Саламахи недостовірні відомості на суму близько 9 млн грн. Значна частина майна була оформлена на дружину нардепа, яка володіла будинком у Сокільниках, кількома нежитловими приміщеннями, квартирою у Львові та земельними ділянками на Львівщині. У декларації також зазначалися автомобіль BMW X5 та мотоцикл Harley-Davidson.

Орест Саламаха загинув у ДТП в селі Сокільники на Львівщині. За інформацією Львівської міської ради, нардеп керував квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом. Після аварії його госпіталізували, однак о 20:00 лікарі констатували смерть. Колеги по парламенту назвали загибель Саламахи великою втратою та висловили співчуття родині.