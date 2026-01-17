На Львівщині автобус «Відень – Київ» влетів у дерево, дев’ятеро постраждалих

На міжнародній автотрасі Київ – Чоп у Стрийському районі Львівської області сталася ДТП за участю рейсового автобуса міжнародного сполучення

На Львівщині автобус, який прямував із Відня до Києва, виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Внаслідок інциденту є травмовані серед пасажирів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначають правоохоронці, аварія трапилася вранці суботи, 17 січня 2026 року, близько 08:00 у межах села Любінці.За попередніми висновками правоохоронців, 59-річний водій автобуса марки Setra не впорався з керуванням на складній ділянці дороги. Автобус спочатку виїхав на узбіччя, де протаранив металевий відбійник, після чого сталося зіткнення з деревом. На момент ДТП у салоні перебувало 25 пасажирів.

За попередніми даними, девʼятеро пасажирів автобуса віком від 19 до 69 років звернулись за медичною допомогою, семеро з них доставлені до лікарні. Медики уточнюють їхні діагнози.

фото: Поліція Львівщини

Інших пасажирів поліцейські доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи.

«Там люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатись прибуття іншого автобуса», – прокоментували в поліції.

На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі, які встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, у неділю, 11 січня, близько 12:30 на трасі біля Краківця сталася ДТП. Водій вантажівки Volvo зіткнувся з водієм автобуса Mercedes-Benz Sprinter. Внаслідок аварії загинула 34-річна пасажирка мікроавтобуса. Станом на 16:00 рух транспорту на дорозі перекритий.