У Чернівцях чоловік поранив військовослужбовця ТЦК, той застосував зброю

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Військові ТЦК разом із поліцією зупинили авто для перевірки документів
фото: скріншот із відео

За даним фактом призначено службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям усіх учасників інциденту

У Чернівцях пасажир автомобіля відмовився надати свої документи для перевірки та поранив військовослужбовця ТЦК, у відповідь той застосував травматичну зброю. Як інформує «Главком», про це повідомив Чернівецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Як заявили в ТЦК, 7 лютого військовослужбовці Чернівецького районного ТЦК та СП спільно з представниками Нацполіції під час проведення заходів оповіщення зупинили автомобіль, аби перевірити військово-облікові документи.

Один із пасажирів, який перебував на задньому сидінні, відмовився надати документи та виконати законну вимогу прослідувати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

«Під час спілкування чоловік демонстрував ознаки гострого емоційного збудження, поводився агресивно, завдав військовослужбовцю поранення гострим предметом та, намагаючись продовжити протиправні дії, здійснив спробу втечі. Наслідком цієї ситуації стала свідома відмова громадянина виконати законні вимоги, яка перейшла у фазу емоційної дестабілізації та неконтрольованої агресивної поведінки з його боку, що, у свою чергу, призвело до насильницьких дій і різкої ескалації конфлікту до рівня прямої загрози життю та здоров'ю оточуючих. У відповідь на раптову агресію та з метою припинення правопорушення і запобігання подальшій шкоді поранений військовослужбовець з власних переконань безпеки оточуючих застосував належну йому на законних підставах травматичну зброю. Після цього громадянина було затримано представниками поліції», – кажуть у ТЦК.

У центрі комплектування зазначили, що військовослужбовець, який застосував зброю, раніше проходив службу у бойовому підрозділі та був переведений до РТЦК та СП у зв'язку з отриманим пораненням під час бойових дій.

За даним фактом призначено службове розслідування, яке має надати правову оцінку діям усіх учасників інциденту.

Нагадаємо, як головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський відверто заявив про недостатність резервів в Україні на тлі нарощування живої сили Росією. За його словами, противник готується до війни на виснаження, прагнучи «задавити масою».

Також повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій. 

У Чернівцях чоловік поранив військовослужбовця ТЦК, той застосував зброю
