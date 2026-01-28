Головна Техно Авто
Купівля авто з аукціону: МВС попереджає про умову для реєстрації

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Купівля авто з аукціону: МВС попереджає про умову для реєстрації
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Часто автомобілі потрапляють на аукціони через виконавчі провадження або ліквідацію підприємств

Придбання автомобіля через електронні аукціони стає дедалі популярнішим способом зекономити, проте процедура реєстрації таких авто має свої підводні камені. Головний сервісний центр МВС оприлюднив важливе роз’яснення для нових власників транспортних засобів, які раніше мали борги, арешти або інші обтяження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

Головна вимога – на момент звернення до сервісного центру всі обмеження на автомобіль мають бути не просто сплачені, а офіційно видалені з державних реєстрів.

Часто автомобілі потрапляють на аукціони через виконавчі провадження або ліквідацію підприємств. Після торгів покупець отримує пакет документів, що підтверджує законність придбання. Проте у МВС наголошують: навіть за наявності акта про придбання, сервісний центр відмовить у реєстрації, якщо в базі даних досі висить активний запис про арешт або розшук.

Тому перед зверненням до сервісного центру МВС радять:

  • уважно перевіряти документи, отримані після придбання автомобіля з аукціону;
  • переконатися, що державний виконавець або ліквідатор  зняв накладені обмеження;
  • за потреби додатково перевірити інформацію в державних реєстрах.

Такий підхід допоможе уникнути неприємних ситуацій, зекономити час і зробити процес перереєстрації безперешкодним.

Нагадаємо, частка «свіжопригнаних» автомобілів на вторинному ринку сягнула рекордних 77%. Це на 24% більше порівняно з 2024 роком. Головним драйвером ажіотажу наприкінці минулого року став масовий запит на електромобілі через очікуване повернення ПДВ на їх імпорт з 1 січня 2026 року.

Теги: автомобіль реєстрація МВС

Коментарі — 0

Авто

